Baby Etchecopar está en el centro de la tormenta, luego de que la locutora Anita Maccaroni realizara una grave acusación en su contra. Según la comunicadora, vivió por muchos años momentos muy difíciles trabajando con el famoso periodista.

La denuncia lo realizó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde rápidamente se hizo viral. Las reacciones en apoyo no se hicieron esperar y hubo también otros usuarios que dudaron de la veracidad de lo que contaba por la relevancia que tiene el nombre de Baby Etchecopar.

Baby Etchecopar.

Qué dice la grave acusación de Anita Maccaroni contra Baby Etchecopar

En un hilo de tweets, la locutora aseguró: "Hace 2 meses hice visible 12 años nefastos que me tocaron vivir con el misógino de @angeletchecopar, dónde no solo su abuso de poder, maltrato, abuso a mi persona hizo; sino que muchos medios y uno donde labura no pueden darme una mano porque le tienen miedo", partió señalando.

Seguidamente, destacó que conoce muy bien como "se maneja" Baby Etchecopar: "Pero ¿Quién sos? Sé muy bien como te manejas. Este señor cree que aún le tengo miedo porque antes me amenazaba si hablaba... ¿Verdad @angeletchecopar? Decile a la gente que hacías depravado degenerado cargador de vidas", continuó denunciando Anita Maccaroni.

Fuerte denuncia contra Baby Etchecopar.

Finalizando su hilo de tweets, Maccaroni redobló su apuesta y afirmó que el periodista le pedía fotos desnuda: "Contá a la gente que me mandabas audios, escribías y así a varias pidiendo fotos desnuda", sentenció, resaltando que los periodistas de espectáculos no hablarán de este acontecimiento porque le "tienen miedo" a Baby Etchecopar.

Es importante mencionar que hasta el momento Baby Etchecopar no ha respondido a la fuerte denuncia en su contra realizada por su excompañera de trabajo, Anita Maccorini.

AM