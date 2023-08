El romance entre Fátima Florez y Javier Milei generó una fuerte conmoción y las diferentes versiones ya salieron a la luz.

La encargada de dar la noticia fue Marina Calabró y, luego, el mismísimo candidato a presidente confirmó el rumor. "Quedamos en contacto y un día nos empezamos a ver de otro modo", destacó Milei. "Estamos muy felices", aclaró.

Lo cierto es que, tras esta confirmación oficial, aparecieron diversos trascendidos y hasta versiones de que este amorío sería falso, incluso apareció una tercera en discordia que niega la relación entre Fátima Florez y Javier Milei.

Quién es la mujer que desconoce el romance entre Fátima Florez y Javier Milei

En medio del revuelo, en El diario de Mariana dieron más información sobre este amorío entre Fátima Florez y Javier Milei.

Al parecer, el entorno del candidato no están conformes con este romance y no lo aprueban. Además, Andrea Taboada reveló la identidad de una mujer que asegura que no existe tal romance.

"Empezaron a aparecer otras mujeres, yo no la tenía agendada, perdón. Es Romina Ceferian, que es empresaria", dijo la periodista en el programa de América.

Taboada mostró el mensaje de esta persona, quien puso en duda el amorío entre Fátima Florez y Milei. "Todo mentira lo de Milei, me usó a mí como a tantas otras. Me están diciendo que la hermana de Milei está que explota", expresó.