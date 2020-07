Fede Bal compartió una foto abrazado a Carmen Barbieri y pidió disculpas al Presidente

Federico Bal anunció el jueves pasado en las redes sociales que había vencido al cáncer. La publicación logró emocionar a todos y un video del momento en el que el actor le contaba la feliz noticia a su madre, Carmen Barbieri, quien, totalmente emocionada, cayó rendida a un abrazo con su hijo.

También hace algunas horas, Fede compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se lo ve abrazado a Carmen y con un mensaje dedicado al presidente, Alberto Fernández. "Perdón presi, pero en estos momentos esta es la distancia social que manejamos con la vieja", escribió.

No obstante, ayer por la mañana la capo cómica dio detalles del primer encentro con su hijo felizmente curado: "Cuando me dice que me quiere dar un abrazo digo ¿será bueno o malo?, no me quiere decir, entonces bajé, me mira y me dice estoy curado, me sané. ¿Cómo? No está más el tumor. ¿Cómo, nada, nada? No, nada, nada", continuó con su relato.

"Y me abrazó y yo no lo abrazo, ahora que me veo. Yo no sabía que Sofía me estaba grabando porque Federico le dijo por favor, grabá cuando le digo a mi mamá que lo quiero tener de recuerdo a ver la reacción de mi mamá. Y casi me desmayo, me emociono, fue terrible", recordó Carmen.