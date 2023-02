Fede Bal confesó cómo está sobrellevando el escándalo de las infidelidades: “La gente se ríe de lo que me pasa”

El nombre de Fede Bal está en boca de todos últimamente, luego de haberse descubierto que le fue infiel a su novia Sofía Aldrey con mujeres de la farándula, como Estefi Berardi o Claudia Albertario. Frente al escándalo, el actor se mantuvo resguardado unos días, con el fin de no hacer apariciones públicas. Ahora, volvió a la normalidad y comenzó a brindar notas a la prensa.En diálogo con Intrusos, luego de una función de Kinky Boots, el actor se sinceró.

“Dejá de perseguirme, dejá de seguirme”, comenzó quejándose Bal, con el tono humorístico que lo caracteriza. Luego, se mostró con total normalidad, explicando que se estaba yendo a juntar con sus amigos: “Voy a comer, voy a ver una obra con mis amigos”.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Obviamente, el actor ya sabía las preguntas que se le podrían avecinar, por lo que le advirtió al notero: “Yo estoy bien pero no quiero hablar nada, ¿puedo no hablar? De todo lo que me vas a preguntar, yo no quiero hablar”.

Sin embargo, no pudo evitar tocar el tema, al menos mínimamente. Tras anunciar que emprendería un viaje a Europa en marzo, Fede Bal habló sobre cómo está llevando su presente tan expuesto a las opiniones del público general. “La gente siempre se ríe de lo que pasa, hacen memes y me parece que va más por ese lado mi vida”, reconoció.

Para finalizar con el asunto, el actor continuó con su reflexión: “Hay una parte que es privada y otra que es pública que son los memes y todo lo que sale que la gente lo disfruta y lo consume. Entiendo que es parte de lo que yo seré, no sé, eso lo hablaré en terapia porque es una parte televisiva que trato de manejarla como puedo y hay una parte personal que también trato de manejarla como puedo”.

H.O