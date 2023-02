El culebrón de Estefanía Berardi con Fede Bal sigue sumando episodios y, a pesar de la negativa de la periodista, aparecen más chats que la complican.

En Intrusos mostraron la segunda parte de esta serie de mensajes que evidencian dónde fueron los encuentros de la parejita. Según habían revelado en el programa de América, Estefanía Berardi y Fede Bal tuvieron encuentro furtivos en Carlos Paz cuando viajaron con Carmen Barbieri y Pampito Perelló Aciar para ver Kinky Boots, la obra que protagoniza el actor.

en Intrusos publicaron más chats con Estefanía Berardi

"¿Nos duchamos juntos y dormís conmigo?", le pregunta Fede a la panelista de LAM. "Dormir es un montón por si nos ven, pero subo un rato. ¿No hay nadie ahí dando vueltas? Creo que voy a subir en patas, estoy en todo", le contesta ella sobre la estrategia para que nadie en la casa descubra su encuentro.

"Esto me hace muy bien, me siento un nene de 16 cogiendo con los papás en la casa. Te voy a morder tanto la boca. No te imaginás, creo", agrega Fede Bal.

Al día siguiente, Estefanía Berardi continuó la conversación. "¿Sabés qué? Hoy cuando me desperté no me podía sacar la imagen nuestra en el espejo del hotel", dijo ella y él respondió. "Es que en un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Estefi, me la quiero tatuar en el pecho. ¿Me contás de vos? Porque no puedo parar de pensar en cómo me co... en el auto", dijo.

La palabra de Estefi Berardi tras la aparición de los chats con Fede Bal

Tras la aparición de pruebas irrefutables, Estefanía Berardi insiste en que son conversaciones truchas.

Lo cierto es que la misma Sofía Aldrey asumió que leyó chats con ella y la angelita la tildó de mala. “Estuve mal. le pido perdón, no le quise decir que es mala porque no la conozco. Sí me parece que está actuando desde el dolor y que se la tiene que agarrar con Fede”, dijo en ese sentido.

Después hizo referencia a Yanina Latorre, quien la mandó al frente en LAM. “Yo creo que todo en la vida vuelve. Y lo que el otro dice, o hace, le va a volver a uno mismo. Entonces, el otro queda mal. Yo, como sé quién soy, estoy tranquila y lo único que me pasa es que no paro de crecer”, agregó luego.