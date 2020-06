Mercedes Oviedo fue mamá de su primer hijo

View this post on Instagram

4/6/2020 Bienvenido Vicente. Campeón y capitán de ALTO equipo. Nos la hiciste tan facil... ...Embarazo y parto de lujo. El mejor día de nuestras vidas 🤍 Gracias @nachoptomasone, @marielagimenez_obs y cada persona de su cuerpo médico, piezas fundamentales y tremendos profesionales. Los abrazamos fuerte.