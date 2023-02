Fede Bal habló en medio de los escándalos: "Necesito un boleto a Marte"

Fede Bal dio la cara tras la separación de Sofía Aldrey. Por esa razón, el actor habló en "Perros en la Calle" y contó como se siente en medio del escándalo junto a la aparición de chats con Claudia Albertario, Estefanía Berardi y Sol Báez.

En pleno programa de Andy Kusnetzoff, quien envió un mensaje al hijo de Carmen Barbieri, en donde le preguntó: "¿Necesitas algo?", en medio de esta gran polémica que tiene en vilo a todo el país.

A lo que acto seguido, Fede Bal le responde: "Sí, un pasaje solo de ida a Marte". Minutos después, el actor habló con los Socios del Espectáculo y no pudo esquivar el tema.

“Es un momento súper especial para mí y no tengo muchas ganas de hablar. A quien tengo que pedirle disculpas es a mi exnovia. Lo hice en privado y lo hago púlblicamente. Hablé con ella hace unos días y no hay mucho más para decir. No tengo más ganas de seguir hablando”, aseguro el actor.

“Es un momento en el que tengo que trabajar en un montón de cosas. Necesito laburar en mi forma de ser y en mi personalidad. Hay muchas cosas que se dicen que sí son ciertas y otras cosas que son una mentira”, aclaró Fede Bal.

Sofía Aldrey rompió el silencio y habló de su escandalosa separación con Fede Bal

La empresaria Sofía Aldrey se encuentra atravesando una escandalosa separación del actor Fede Bal. La joven se cansó de las infidelidades del hijo de Carmen Barbieri y decidió difundir todos los chats que tenía el actor con todas las mujeres. En las últimas horas Sofía hizo un descargo en sus redes sociales sobre el momento que estaría atravesando.

"No se trata solo de infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia. Y necesitás sacarle la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estás cosas pasan", comenzó diciendo en sus historias.

Y continua: "No. Estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas o psicópatas que se confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa. Porque no lo atendiste, porque no tenías ganas de tener sexo. Porque el embarazo te dejó unos kilos de mas. Porque fue un llamado de atención. O porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos en los que estuvieron separados".

"Y hacés cálculos, buscás fechas, te convertís en hacker y querés que el mundo se entere de que no sos una tonta y de que él no es tan canchero. Y tu furia se transforma en un 'hit' que canta el mundo, o en un celular partido o en ropa tirada por la ventana. Ya va a pasar. Tu mejor venganza es no estar con esa persona, es aprender que los narcisistas no pueden atar a nadie y que por mucho que lo intentes, no van a cambiar".

Antes de finalizar: "y con el tiempo verás que le subiste el precio y que la valiosa eras vos. No estás loca, solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja: no se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste... Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar, pero para eso, primero, vas a tener que confiar en vos".