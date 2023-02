Fede Bal le envió un mensaje a Sofía Aldrey cuando se filtraron los chats con otras mujeres: "Me arruinaste"

Fede Bal sigue en el ojo del huracán tras haberse filtrado chats con mujeres con las que le era infiel a su pareja Sofía Aldrey. Esta noticia ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, salpicando a famosas como en el caso de Estefi Berardi, panelista que trabaja con Carmen Barbieri, la madre del actor.

En este sentido, Juan Etchegoyen desclasificó un nuevo dato que gira en torno a esta polémica. En su Mitre Live, el periodista reveló el fuerte reclamo que le hizo el intérprete de Kinky Boots a su expareja.

“La separación de Fede Bal y Sofia Aldrey es escandalosa no sólo porque le fue infiel sino porque que la engañó con varias famosas. Y tengo un dato de las últimas horas que es lapidario. Por un lado, me contaban que Fede está devastado con todo esto, súper triste pero cuando se enteró de lo que había pasado en LAM contactó furioso a su ex para pedirle explicaciones”, aseguró Etchegoyen.

Fede Bal le envió un mensaje a Sofía Aldrey cuándo se filtraron los chats con otras mujeres: "Me arruinaste".

Seguidamente, agregó que la información que manejaba Yanina Latorre es de vieja data y no de hace pocos días. “El tema es que claro, a Fede le estalla el teléfono y la primera reacción que habría tenido fue contactar a Sofía como para descargarse por exponer la situación. De hecho, me decían esta frase: ‘Me expusiste de la peor manera’ y ‘me arruinaste’”, precisó.

Finalmente, Juan Etchegoyen se mostró empático con el hijo de Carmen Barbieri y le pidió a la prensa que escucharan la versión de Fede Bal que también la estaría pasando muy mal con todo este escándalo. “Sé que muchos van a decir que la víctima es ella y no pongo en tela de juicio esto, pero es claro que Fede está teniendo consecuencias y no le dio lo mismo. No la está pasando bien, se equivocó y por eso estaría bueno escucharlo”, sentenció.

AM