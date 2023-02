Fede Bal está en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran varios chats, que fueron compartidos en Intrusos y LAM, en donde se podía ver cómo el actor interactuaba con Estefi Berardi, Claudia Albertario y Sol Báez, y otras mujeres, con quienes habría engañado a Sofía Aldrey, su ahora expareja.

En medio de esta situación, muchas ex del hijo de Carmen Barbieri salieron a hablar, pero faltaba la voz de una muy importante: Laurita Fenández.

Entrevistada por "Implacables", la conductora se mostró algo molesta por la prensa que estaba a la salida de eltrece, donde estaba filmando su programa, aunque se detuvo y contestó.

“Yo no voy, por supuesto, a opinar absolutamente nada. Yo no tengo nada que ver y hay gente involucrada que la está pasando muy mal. Entonces no opinaría jamás, y en lo que a mí respecta es una etapa muy lejana y cerrada en mi vida hace muchísimos años, así que no tengo nada para decir”, cerró contundente.

Sofía Aldrey eliminó de su vida a Fede Bal

Sofía Aldrey destapó un verdadero escándalo la semana pasada cuando terminó su relación con Fede Bal, filtrando las conversaciones que el actor tuvo con mujeres dentro del mundo del espectáculo con las que la había engañado.

Luego de esto, se supo que Aldrey se llevó todas sus cosas de la casa que compartían y además se despachó destrozando la colección de Legos de Fede.

No queriendo saber nada con el actor, Aldrey decidió borrar todo rastro de su relación, y ahora borró todas sus fotos y recuerdos con él. Hasta hace unos días, su cuenta de Instagram tenía aún las imágenes de ellos en pareja, sin embargo, ahora la maquilladora decidió eliminar todo.

VO