Paula Chaves estaría muy enojada con Zaira Nara, luego de que su mejor amiga y confidente iniciara una relación con su ex, Facundo Pieres. La hermana de Wanda Nara se encuentra en las playas de Punta del Este disfrutando del verano y es allí donde presentó oficialmente al polista como su nueva pareja. Y según trascendió, se distanció de la animadora quien supo ser su "bestie".

Aunque la conductora no ha afirmado que está molesta con Zaira, no es una novedad que ya no existe ninguna comunicación entre ambas. Ahora, lejos de los celos e indignación que le ha causado esta noticia, Paula Chaves se muestra muy cerca de su pareja Pedro Alfonso.

Paula Chaves, Pedro Alfonso e hijos.

Incluso, en medio del escándalo, Paula destaca lo mucho que ama al padre de sus tres hijos y le dedicó en sus redes sociales una candente publicación en la que deja entrever que su relación con Pedro está en el mejor momento.

Pedro Alfonso y Paula Chaves.

“Esta banda que armamos, nos amo, Pedro”, escribió Chaves junto a un registro familiar. Y como cereza del pastel, la mediática finalizó con una sincera confesión en una fotografía besando a su esposo: “Lo que me gustás”, sentenció.

Paula Chaves rompió el silencio sobre el amor de Zaira Nara y Facundo Pieres

En medio del estreno de su obra de teatro en Carlos Paz, Intrusos le hizo una nota a Paula Chaves, donde le consultaron sobre el nuevo romance entre su mejor amiga Zaira Nara y Facundo Pieres. A pesar de que se especuló con que a la actriz no le agradó para nada esta noticia, aseguró que todo está muy bien con la hermana de Wanda Nara y además enfatizó que prefiere no meterse en la polémica para evitar malinterpretaciones.

Zaira Nara y Facundo Pieres, un nuevo amor.

"No quiero decir nada, porque después lo leo y digo para qué hable, pero no, está todo más que bien, fue todo hace muchos años. Hace mucho estoy en el medio de situaciones que me incomodan, y no me gustan y no son temas míos, en realidad. Entonces, prefiero no opinar", precisó Paula Chaves.