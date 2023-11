Fede Bal se volvió a sentar frente al equipo de Intrusos y habló sobre la polémica separación que protagonizo junto a Sofía Aldrey, que sigue siendo tema de conversación en varios medios por los escándalos que la rodean.

Cuando le preguntaron por su futuro, el conductor respondió sin dar muchos detalles: "Trabajamos en este medio, todo el tiempo querés un poco más, la obra nueva, el cartel arriba, querés que tu nombre esté grande".

Fede Bal en Intrusos.

Al escucharlo, Karina Lavícoli le consultó si era egocéntrico, Fede Bal contestó rápidamente: "Fui, me han pasado cosas en la vida con temas de salud que me han bajado a entender que la vida va por otro lado. No tenemos un contrato hasta los 99 años, la vida es hoy".

Qué dijo Fede Bal sobre su separación con Sofía Aldrey

Muy filosa, la panelista también aprovechó la oportunidad para preguntarle: "Quedó como una imagen fea tuya porque ella es la que te acompañó en el gran momento de tu vida donde casi podrías haber estado en otro plano, y pasó lo que pasó. Hoy, a la distancia, ¿cómo lo ves eso?".

Sin esquivar la pregunta, el conductor y actor reflexionó: "Son charlas intensas. Muchas cosas las cuento en terapia y con amigos… Ustedes piensan que saben todo lo que viví y todo no lo saben, por suerte. Hay cosas de la intimidad que puedo resguardar. Hay cosas de las que me arrepiento y pude pedir disculpas, porque siento que hay que pedir perdón. Creo que no fue a tiempo…".

Por último, Karina Lavícoli le preguntó si Sofía Aldrey logró perdonarlo y Fede Bal aseguró: "Yo creo que sí, hace tiempo hablamos y pudimos tener una charla sincera", respondió Fede sin dudar y agregó: "Le conté lo que me estaba pasando y lo mucho que me equivoqué con la mujer que más me cuidó… le di una versión de hombre terrible".

J.C.C