El escándalo entre Carmen Barbieri y Yanina Latorre sigue generando controversias y esta vez la tensión se hizo visible en una entrevista en vivo. La disputa entre ambas inició luego de que la panelista de LAM acusara a la conductora de ‘Mañanísima’ y su equipo de burlarse de Sofía Aldrey, exnovia de Fede Bal. Asimismo, tuvieron un fuerte enfrentamiento que llevó a tomar repercusiones legales.

Carmen Barbieri y Yanina Latorre

El tenso cruce entre Fede Bal y Santiago Sposato

Durante una entrevista con LAM, Fede Bal no dudó en ocultar su molestia ante una incómoda pregunta de Santiago Sposato. El notero mencionó una metáfora fuerte utilizada por Yanina Latorre en referencia a una situación con Carmen Barbieri. "Cuando se peleó con tu mamá, Yanina usó una metáfora muy fuerte... dijo que cuando estaba enfermo le tuvo que limpiar el cu...", cuestionó el periodista de forma directa. Sin pelos en la lengua, el actor mostró su descontento: "¿No te da un poco de calor preguntarme esto? No sé, ¿Viste?".

Sin embargo, Santiago Sposato trató de defender su trabajo argumentando que se puede preguntar cualquier cosa con respeto y que había intentado ser lo más sutil posible en su planteamiento.

"No, pero a mi no me lo dijo nadie, me lo estás diciendo vos, y me decís que tratás de ser sutil. Y es algo muy feo, no hay manera sutil de decir una cosa así", arremetió Fede Bal. Asimismo, el cruce fue mostrado en ‘Mañanisima’ donde Carmen Barbieri inicialmente negó que su hijo estuviera enojado. A pesar de ello, su panelista aseguró que estaba equivocada: "Sí, Carmen, le puso los puntos".

P.C