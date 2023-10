Fede Bal protagonizó un incómodo momento con Estefi Berardi cuando, en una entrevista para el programa "Poco Correctos", fingió no reconocer a la panelista, quien buscaba hacerle una pregunta sobre su trabajo en la obra "Kinky Boots."

Mientras Bal hablaba entusiasmado sobre su participación en la obra, Estefi Berardi intentó formular una pregunta: "Te sigue emocionando Fede…", comenzó a decir la panelista. Sin embargo, el actor siguió hablando sin prestar atención a la consulta de Estefi.

La situación no pasó desapercibida para el conductor del programa, El Chino Leunis, quien señaló la actitud de Fede: "Estefi Berardi te habla, la está ignorando. Pregunta, pregunta, pero la ignora, la ignora, no sé por qué". En tono jocoso, el conductor sugirió: "No le dijiste 'Hola, soy Estefi'".

El incómodo momento entre Estefi Berardi y Fede Bal

Berardi, con un toque de humor, respondió que Fede ya la conocía. No obstante, el actor continuó con la farsa: "Perdón, ¿quién es que habla?", dijo Fede, como si no reconociera su voz.

El Chino Leunis intervino para presentar a la panelista nuevamente, y Fede Bal, en tono distendido, bromeó diciendo que ella trabajaba con su madre, en referencia a la participación de Estefi en el ciclo "Mañanísima," conducido por Carmen Barbieri.

Recordemos que Estefi fue vinculada a Fede cuando surgió el escándalo por las infidelidades hacia su por entonces novia, Sofía Aldrey, que provocó que Berardi estuviera en el ojo de la tormenta y judicializara la situación.

