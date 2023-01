El Hotel de los Famosos 2: Flor Moyano aclaró la situación con JuanMa Martino

Pese al mal momento que está pasando El Hotel de los Famosos 2 con su cambio de horario y bajo rating en comparación con Gran Hermano, ha dejado algunas cosas de la que hablar. Por ejemplo, la relación o la no relación que se puede gestar entre la influencer Flor Moyano y el hermano de Majo Martino, Juanma Martino.

Flor Moyano y Juanma Martino tuvieron una charla a solas para dejar en claro algunas cosas. “Siento que me presionas para que pase algo más en ciertos momentos”, le dijo la influencer al hermano de Majo Martino.

“Siento que todo va por ese lado y me siento incómoda. Deja que se dé, deja que fluya”, concluyó la ex de Combate aconsejándolo. “Como vos me decís ‘no me gusta que me digas tal cosa’, yo te digo que no me gusta que me mires y no me digas nada”, le dijo Juanma.

“Como hombre me gustaría sentir eso”, expresó Juanma haciendo un gesto de que lo que siente sea reciprocó. “Pero te entiendo”, cerró. “Después veré si tengo ganas de estar con alguien que ni siquiera me tira un palito”, le dijo el hermano de Majo Martino a lo que la influencer le contestó: “No te estás fijando en todo lo que realmente compartimos, que es re lindo”.

EF.