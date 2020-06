Felipe Colombo reveló detalles de cómo fue su romance con Luisana Lopilato en Rebelde Way

Felipe Colombo y Luisana Lopilato tuvieron un romance que saltó de la pantalla de la televisión en Rebelde Way a la vida real, y si bien la relación no prosperó y cada uno hizo su camino y vive un presente muy feliz, los fans de ambos suelen recordar esta relación con mucho cariño, por eso, cada vez que se conocen más detalles de la misma, son noticia.

En esta oportunidad, fue Felipe quien habló del noviazgo que vivió con la hermosa actriz. "El primer año y medio de Rebelde Way estuvimos juntos. En ese momento, no nos animábamos a hablar del romance. Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo, pero cuando salió la noticia ya no éramos novios", recordó el actor en diálogo con Pronto.

"No se hablaba de eso y teníamos ciertos códigos de trabajo y de preservación de nuestras vidas íntimas. Sabíamos que estábamos trabajando con un contenido para un público adolescente o pre-adolescente y en ese momento no había tanta hambre por saber la vida personal e íntima de los actores", siguió Colombo sobre cómo vivió su romance en aquel momento.