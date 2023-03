Felipe Fort compartió una romántica foto con su novia: "El mejor cumple"

Felipe Fort se convirtió en una verdadera celebridad y, tras cumplir la mayoría de edad, subió su presencia en redes.

El joven celebró sus 19 años en Miami junto a su hermana Marta Fort y también con su nueva novia, Priscila Godoy. El hijo de Ricardo Fort escribió junto a la foto que subió a su cuenta de Instagram junto a la morocha. "Te amo mucho amor mío" le respondió ella.

Felipe Fort compartió una romántica foto con su novia

No es la primera imagen que la parejita comparte junta. Priscila también subió algunas postales junto a él con jugadas declaraciones de amor. "I've crossed oceans of time to find you (he cruzado océanos de tiempo para encontrarte)" es otra de las frases que dedicó la joven a su amor.

El sobrino de Gustavo Martínez atacó a Felipe Fort

Cuando se cumplió un año de la muerte de Gustavo Martínez, su sobrino Pablo Martínez habló sobre la reacción de Felipe Fort apenas se conoció la noticia de su muerte.

"Si te tengo que dar una definición de la familia Fort te diría que son personas sin corazón, no sienten nada, son personas que piensan que la plata es más importante que el corazón", dijo el joven en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

En el descargo, el hijo de Ricardo se mostró insensible a su muerte y lo culpó por "No terminar de cuidarnos antes de que cumplamos 18". "¿Tienen a Gustavo como buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", había declarado Felipe.

Gustavo Martínez con Marta y Felipe Fort.

Estas declaraciones enfurecieron a la familia de Gustavo Martínez y decidieron no mantener silencio. "Nosotros sufríamos con Gustavo y no podíamos creer que él esté así estando en una casa de millonarios", comenzó explicando Pablo cuando contó que su tío no tenía dinero para pagar el plan de su celular o un paquete de cigarrillos.