Felipe Fort, hijo del ya fallecido Ricardo Fort, fue uno de los primeros en hablar en redes sociales a solo unas horas de que se conociera la trágica noticia de que el ex de su papá, Gustavo Martínez, había fallecido luego de caer del piso 21. Los hechos ocurrieron en la calle Sucre al 1949 del barrio Belgrano en Capital Federal, el pasado 16 de febrero.

Según contó Maite Peñoñori en “Intrusos”, Felipe Fort, Marta Fort y el sobrino de Gustavo Martínez, con quién Felipe tuvo un cruce mediático, recién “están cayendo” en la realidad de lo sucedido.

Felipe Fort entró en una fuerte angustia y Marta Fort está destruida.

La fuente afirmó que el hijo varón de Ricardo Fort está en un importante estado de angustia y que su hermana, Marta, “está destrozada”. Asimismo reveló que el sobrino de Gustavo se encuentra muy triste y angustiado.

El pasado miércoles, Felipe, en medio de la noticia, aseguró por medio de Instagram, que su papá iba a recibir a Gustavo Martínez con los brazos cerrados y tachó a su tutor legal de haber sido una "mala persona".

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, Cesar y amigos. Y más gente queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, fueron algunas de las frases que Felipe Fort publicó y que fueron motivo de enojo con el sobrino de Gustavo.

Que edad tiene Marta Fort y Felipe Fort

El 25 de noviembre del 2013 Ricardo Fort falleció, dejando a sus dos hijos Marta y Felipe Fort. Su ex pareja, Gustavo Martínez quedó con la tutela de los menores, que pare ese entonces tenían 9 años de edad.

Ahora los hijos del empresario y cantante argentino cumplirán el próximo 25 de febrero su mayoría de edad. A partir de ese día, tendrá responsabilidad civil sobre su fortuna y podrán empezar a disponer de manera directa de ella.

El festejo por el cumpleaños número 18 de Marta Fort y Felipe Fort, que estaba planeado celebrarse en Los Ángeles, Estados Unidos, quedó aplazado debido a la trágica muerte de su tutor, Gustavo Martínez. Entre tanto, el velatorio se dio hoy en Buenos Aires, sobre la av. Córdoba al 5000 y sus restos serán trasladados al cementerio de La Chacarita mañana a las 11hs.