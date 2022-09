Fer Vázquez estuvo como invitado al programa de El Pollo Álvarez, Nosotros a la Mañana de El Trece, y contó un escalofriante suceso relacionado al terrible accidente de tránsito en Miami, ocurrido en el 2021, donde casi pierde su vida.

El cantante iba en la parte de atrás de una lujosa camioneta la madrugada del sábado 8 de mayo del año pasado, cuando otro auto los impactó de costado, los mandó directo contra un poste y el auto quedó totalmente destrozado.

Fer Vázquez relató el sueño premonitorio que tuvo la noche anterior a su accidente.

La noche del jueves para el viernes, contó Fer Vázquez, tuvo un sueño que le predijo su accidente, le advirtió lo que pasaría, pero lo dejó pasar. «Eso fue un poco loco… De hecho tengo tres audios que me avalan que se los mandaba a una chica con la que hago meditaciones y le digo “estoy re preocupado porque tengo una energía media fea, tuve un sueño así y asá que chocaba, iba en un auto de un amigo”. Pero lo bueno es que al final del sueño, como que yo repetía: “¡Uf, fue un gran susto”», empezó contando el cantante.

«Como que al final del choque, yo estaba bien. Ella me dice “tranquilo, se ve que tenés mala energía. El lunes lo hablamos, hacemos una limpieza energética”». Fer aseguró que no quedó muy bien con la respuesta, pues le hubiera gustado haber hecho esa limpieza energética ese mismo día.

«Y ni llegué al lunes porque ese viernes salimos en el auto, no me acordé del sueño, me subí al mismo lugar en el que iba en mi sueño. Cuando me desperté en el hospital, dije: “esto es igual a mi sueño”. Ese sueño me traía una fortaleza de decir, “voy a salir de acá y va a ser un gran susto igual que en el sueño”», contó el artista.

Para Fer fue una experiencia muy fuerte, pues ese mismo día se enteró de que tenía covid y uno de los compañeros con quien compartía habitación en el hospital, enfermo de covid, falleció por esa enfermedad mientras él estaba ahí.

La razón por la que la gira musical de Fer Vázquez se llama Resiliencia Tour

Luego del accidente donde el cantante de Rombai casi muere, el artista afirma que su vida dio un importante giro de 180 grados. Es por ese clic que la vida le hizo dar, que su gira musical se llama Resiliencia Tour.

“El accidente de tránsito que tuve, me cambió muchísimo a mí, maduré un montón, me dejó muchas enseñanzas y porque todos en nuestra vida somos resilientes, como que salimos adelante después de momentos peculiares”, afirmó Fer Vázquez, cuyo objetivo ahora, es dar también un mensaje positivo de la mano con la música.