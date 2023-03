Luego de la detención de Marcelo Corazza por corrupción de menores, Telefe se vio nuevamente golpeado por una denuncia por abuso sexual infantil contra Jey Mammón, quien conducía La Peña Morfi. La denuncia de Lucas Benvenuto, quien tenía 14 años en aquel entonces, descolocaron al mundo del espectáculo y Fernando Burlando reveló si será el abogado del conductor.

En medio del escándalo y el deber de enfrentarse a la Justicia, Jey Mammón compartió un descargo a través de las redes sociales para desmentir las declaraciones de Benvenuto. Sin embargo, varios usuarios desconfían de su defensa y comenzó a correr el rumor de que Fernando Burlando lo defendería nuevamente, ya que fue él quien lo defendió años atrás por la misma causa.

El descargo de Jey Mammon tras la denuncia

En conversación con TN Show, Burlando despejó las dudas y expresó que "No soy su abogado. Jey no lo necesita, no hay motivo porque no hay causa". Las declaraciones de la pareja de Barby Franco causaron revuelo porque, en otras palabras, está insinuando que la nueva denuncia es falsa.

Sin embargo, Jey Mammón, en su decargo, expresó que sufrió de extorsión por parte de Lucas Benvenuto y este hecho podría ser una denuncia en contra del denunciante. Según explicó revista PRONTO, Burlando podría defender a Mammón en el caso de que éste quiera tomar acciones legales por la extorsión de Lucas.

Lucas Benvenuto la presunta víctima de Jey Mammón

Lucas Benvenuto, en conversación con canal América, aseguró que el juzgado tiene pruebas que demuestran su denuncia, pero que la fiscalía hizo caso omiso. Esta vez, espera por la respuesta de la justicia. Mientras tanto, Jey Mammón fue destituido de su cargo de conducción y varias figuras del mundo del espectáculo no saben qué decir al respeto debido a estrechas amistades.

El descargo de Jey Mammón

En medio de este escándalo, Jey Mammon compartió su comunicado y se defendió de las acusaciones de Lucas Benvenuto.

"Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que ese accionar que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación", dijo Jey Mammon en su comunicado.

