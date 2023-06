La China Suárez contó que comenzará a trabajar con Warner para su carrera musical y generó gran conmoción en redes sociales.

La actriz subió a su cuenta de Instagram el video en el que se la ve en Miami firmando contrato con la prestigiosa empresa y también compartió más post en la que confirma lo emocionada que está de empezar esta nueva etapa como cantante.

"Lo mejor siempre está por venir. Firma y nueva etapa de la mano de Warner Music y Mojo", contó la ex novia de Rusherking con un video del momento de la firma.

"Veo el video y lloro, le pedí mucho a Dios y al Universo esto", dijo entre lágrimas después de confirmar la buena noticia.

Por qué la China Suárez recibió críticas tras su anuncio

Después de dar esta buena noticia, la China Suárez recibió comentarios de sus seguidores y también de los fanáticos de María Becerra.

Es que "La nena de Argentina" había confirmado la misma noticia horas antes de que la China Suárez haga oficial su ingreso a Warner. "Qué feliz estoy de poder contarles esto. Hace algunas semanas tuve el placer de unirme a la familia de @warnermusiclat. Sé que juntos vamos a lograr cosas increíbles y estoy muy emocionada por empezar a trabajar con este equipo tan talentoso", expresó María.

Lo cierto es que estos anuncios no pasaron desapercibidos y el fandom de Becerra no se lo dejó pasar. Los followers de la cantante dejaron comentarios negativos a la China Suárez y la acusaron de copiarse de ella. "Yo hago puchero, ella hace puchero" "No le sirve de nada ser linda una re envidia le tiene a María", fueron algunos de los comentarios del fandom.