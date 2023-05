Alfa fue grabado por un conductor en Avenida Libertador cuando se bajó de su vehículo a increpar a otro conductor que lo había insultado cuadras atrás. Al viralizarse las imágenes en las que se lo ve muy enojado, el exparticipante de "Gran Hermano" decidió hacer su descargo en las redes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alfa compartió el video y escribió: "Hoy un imbécil me grito viejo pu...y aceleró. No sabía con quién se metía el pelotudo, cagón". De esa forma dejó en evidencia que seguía molesto por la situación que vivió horas antes de su descargo.

"Si puteas bancátela, al cagón de la camioneta le hablo", agregó Alfa sobre las imágenes que circularon en las redes. Sin nada que esconder, el exparticipante del reality de convivencia contó su versión de los hechos para evitar malos entendidos.

"Venía circulando con el auto muy tranquilo por Avenida Libertador escuchando música a 50, 60 kilómetros por hora o menos. Se me pone una camioneta al lado, me dice 'Alfa', lo miro, lo saludo y el que iba de acompañante me dice 'viejo put...' y pasaron, aceleraron", empezó relatando el mediático.

Cómo reaccionó Alfa

"Lo seguí, le puse el auto adelante, frené y me bajé y ahí le dije 'qué te pasa, viejo put... a quién, ¿qué te pasa la con...de tu madre?' ahí arrugaron los dos, se quedaron mirando", continuó Alfa.

"Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenés que bancar. Yo por más que sea persona pública y me conozcan, no me voy a bancar que me puteen o me digan lo que sea en la calle, no me lo voy a bancar de nadie", aclaró Alfa sin nada de qué arrepentirse.