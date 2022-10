Filtran fotos de Clara Chía Martí con los hijos de Shakira y Gerard Piqué

Empieza a cumplirse la peor pesadilla de Shakira. Y es que el periodista, Jordi Martin filtró fotografías que tomó de Clara Chía Martí junto a los hijos que la colombiana tiene con Gerard Piqué. Es decir, la pareja entre el futbolista y la joven de 23 años está más que consolidada y estas imágenes llegan justo cuando la nacida en Barranquilla está próxima a sacar su nueva canción, Monotonía, que promete ser un puñal para su ex.

La enemistad entre el deportista y la artista es más que evidente, casi no tienen relación. Se hablan lo justo y necesario para coordinar cuestiones relacionadas a Sasha y Milan. Sin embargo, Shakira ha dejado más que claro que no está en su mejor momento, que lo ha dado todo por recuperar la relación con el padre de sus hijos y que sin embargo esto no ha sido suficiente: él pasó de página y ella está intentando hacerse a la idea de que su pareja de 12 años fracasó por culpa de las infidelidades de la estrella del Barcelona, entre otras cuestiones que la colombiana promete revelar en las letras de su próximo álbum de estudio.

Mientras tanto, Gerard Piqué continúa en su "luna de miel" con Clara Chía Martí. La última novedad es que el paparazzi Jordi Martín los retrató jugando al fútbol con los niños que el catalán tiene con Shakira. Allí se ve perfectamente cómo "la familia ensamblada" pasa un grato momento disfrutando del gran parque de la casa de Cerdanya que tiene el catalán.

Según @ElGordoyLaFlaca estas son fotos de Pique con Clara y los hijos de Shakira en la casa de Cerdanya. 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/h0zKOu4gga — Idek (@LovelyYou42) October 10, 2022

Crece la mala onda entre Shakira y Gerard Piqué por la tenencia de Sasha y Milan

Por lo pronto, Shakira y Piqué parecen no ponerse de acuerdo en cuanto a cuál será el futuro de sus hijos.Tras la separación, la ex pareja intenta llegar a un acuerdo para evitar un proceso judicial por la tenencia de Sasha y Milan, pero pese a las ganas de no ir a juicio lo cierto es que los dos tienen planes muy diferentes.

Por un lado Shakira quiere irse a Miami, no tiene intenciones de seguir viviendo en Barcelona ya que asegura que su carrera artística le demanda que esté radicada en los Estados Unidos. Mientras que Piqué, quiere quedarse en España porque insiste en que sus niños han sido criados allí y que toda su vida está construida en torno a la ciudad en la que nacieron. Además, no estaría dispuesto a resignar su relación con Clara Chía Martí.



Gerard no quiere que Sasha y Milan crezcan lejos de él, así como tampoco está dispuesto a que cambien de escuela y a distanciarlos de su familia paterna. Tampoco tiene intenciones de moverse constantemente a USA ya que su empresa y carrera futbolística están en Barcelona.

Como reflejo del mal momento que atraviesa la relación entre el futbolista y la cantante, el pasado fin de semana han evitado cruzarse en el partido de baseball de que Milan, de 9 años, jugó en Valencia. Primero llegó Piqué, y cuando él se retiró, unas horas más tarde, se la vio a Shakira. Tras finalizar los partidos, la cantante se retiró del lugar junto a los chicos; en ningún momento se cruzó con su ex.