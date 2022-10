Clara Chía Martí se enojó con Gerard Piqué y le hizo un reclamo para igualarse a Shakira

Clara Chía Martí y Gerard Piqué se han convertido en la presa favorita de los paparazzis. La pareja está en el foco de las noticias y al parecer no logran encontrar la paz. Los siguen a cada minuto desde que el futbolista terminó su relación con Shakira. Poco acostumbrada a esto, la joven de 23 años le hizo un reclamo a su pareja para que este la cuidara como lo hacía en su momento con la cantante colombiana.

La información filtraron medios internacionales, indica que luego de su reciente viaje a París, hubo un pequeño problema entre Piqué y Clara. Fue cuando los tortolitos aterrizaron en España y se encontraron con la guardia periodística en el aeropuerto El Prat.

El beso que Piqué le dio a Clara para "amenizar" el mal trago.

Gerard Piqué, al ser abordado, prefirió el silencio y se alejó sin más. El detalle es que dejó sola a Clara Chía Martí, rodeada de fotógrafos y periodistas. Acción que lógicamente, no le gustó nada.



Los medios presentes indicaron que la joven de 23 años se enojó y le hizo el reclamo al futbolista estrella del Barcelona. El pedido fue que no la dejara sola y expuesta a los paparazzis, exigiendo el mismo trato que él tuvo en su momento con Shakira, cuando eran pareja. Y es que cuando de evadir a la prensa se trataba, Gerard era muy atento con su ex, no así con Clara, su. nuevo amor.

Minutos más tarde, como para "calmar las aguas" se pudo ver cómo Gerard besaba a Clara en los labios. Ahora, ya aprendió. Con Chía Martí no se juega. ¿Quedó clarito, Piqué?

Las nuevas fotos de Clara Chía Martí y Gerard Piqué

Se trata de la cita que la pareja disfrutó por las calles de París junto a unos amigos. En las imágenes de Guacamouly.com se ve a Gerard Piqué y a Clara Chía Martí andando en monopatín eléctrico junto a dos amigos.

A juzgar por sus sonrisas, la estaban pasando muy bien. A pesar de que están rodeados de múltiples problemas.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué en Paris. Fuente: Guacamouly.com

Por empezar todo lo que conlleva la separación del futbolista con Shakira y, además, como indican desde el portal web, el ex de la cantante estaría teniendo problemas con los empleados de su empresa.

Gerard Piqué se burla de Shakira con Clara Chía Martí: "Me siento más joven"

Según sostienen varios medios internacionales, Piqué se habría reído con su circulo íntimo sobre la diferencia de edad que hay entre su ex y Clara. Dice una fuente cercana a Gerard que él mismo asegura que "volvió a sentirse joven", haciendo alarde de la gran diferencia su actual y su ex.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué en Paris. Fuente: Guacamouly.com

Durante su viaje a Paris se lo pudo ver al defensor del Barcelona junto a Clara Chía Martí, luciendo un look "muy ventiañero". Gerard Piqué fue captado usando jeans y lentes de sol, mientras paseaba en patinete con su pareja a pura risa.

Por este motivo, Piqué compartió con sus amigos que se siente más joven que nunca haciendo actvidades en pareja que sean divertidas.