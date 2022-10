Filtran fotos que prueban que Piqué no olvidó a Shakira y que Clara Chía Martí "es una más"

Shakira y Gerard Piqué se encuentran en el ojo de la tormenta desde hace varios meses tras haber anunciado su separación. Todo lo que hacen o cada detalle que se filtra, es motivo de análisis público. En esta ocasión, una cuenta de fanáticos de la cantante colombiana ha compartido unas fotos que prueban que el futbolista aún no ha olvidado a su ex y que su actual novia, Clara Chía Martí es "una más" en Kosmos, la empresa de la que es dueño el catalán.

La cuenta de Instagram @shakiratouroficial ha publicado estas imágenes del interior de las oficinas de Kosmos, y fue inevitable pasar por alto un detalle: todavía hay imágenes de Shakira.



Si se ve con detalle las fotografías, se pueden ver los portarretratos con imágenes de Gerard Piqué junto a sus dos hijos y de algunos de sus goles más importantes; así como también objetos con la cara de Shakira y dibujos de ella.

Incluso se sabe que en las oficinas de Kosmos todavía se encuentran varios premios Grammy que la autora oriunda de Barranquilla recibió a lo largo de su carrera.

El Instagram @shakiratouroficial publica imágenes del interior de las oficinas de Kosmos

Lo fanáticos de Shakira no pueden creer que en las instalaciones de Kosmos todavía exista registro de la ex de Piqué mientras que él se pasea por allí con su nueva conquista. Hasta hay quienes tildan de "cínica" la forma de actuar del futbolista, ya que mientras vive su nuevo romance con total libertad, aún quedan fotografías de la colombiana en los espacios que Gerard frecuenta a diario junto a la joven de 23 años.

Por otro lado, se pudo observar que la actual pareja del futbolista, Clara Chía Martí, trabaja como una más de la empresa. Su escritorio y espacio de trabajo se encuentra entre el resto de sus compañeros y sin ningún tipo de privilegios o beneficios.

Clara Chía Martí se enojó con Gerard Piqué y le hizo un reclamo para igualarse a Shakira

Clara Chía Martí y Gerard Piqué se han convertido en la presa favorita de los paparazzis. La pareja está en el foco de las noticias y al parecer no logran encontrar la paz. Los siguen a cada minuto desde que el futbolista terminó su relación con Shakira. Poco acostumbrada a esto, la joven de 23 años le hizo un reclamo a su pareja para que este la cuidara como lo hacía en su momento con la cantante colombiana.

La información filtraron medios internacionales, indica que luego de su reciente viaje a París, hubo un pequeño problema entre Piqué y Clara. Fue cuando los tortolitos aterrizaron en España y se encontraron con la guardia periodística en el aeropuerto El Prat.

Gerard Piqué, al ser abordado, prefirió el silencio y se alejó sin más. El detalle es que dejó sola a Clara Chía Martí, rodeada de fotógrafos y periodistas. Acción que lógicamente, no le gustó nada.



Los medios presentes indicaron que la joven de 23 años se enojó y le hizo el reclamo al futbolista estrella del Barcelona. El pedido fue que no la dejara sola y expuesta a los paparazzis, exigiendo el mismo trato que él tuvo en su momento con Shakira, cuando eran pareja. Y es que cuando de evadir a la prensa se trataba, Gerard era muy atento con su ex, no así con Clara, su. nuevo amor.

Minutos más tarde, como para "calmar las aguas" se pudo ver cómo Gerard besaba a Clara en los labios. Ahora, ya aprendió. Con Chía Martí no se juega. ¿Quedó clarito, Piqué?