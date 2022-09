Filtran la frase que Gerard Piqué le dijo a Shakira en su último encuentro público

Shakira y Gerard Piqué están totalmente enfrentados. La relación es tirante y poco se ven. De hecho, evitan cruzarse: hasta ahora sólo han coincidido públicamente en las negociaciones por la tenencia de Sasha y Milan; y en un partido de baseball de su hijo mayor. Precisamente allí, fue que cruzaron escuetas palabras; que ahora se filtraron.

El pasado sábado la ex pareja se hizo presente en el partido que Milan jugó en las afueras de Barcelona con su equipo de baseball. Las cámaras que siguen a sol y a sombra tanto a la cantante colombiana como al futbolista, captaron que entre ellos está todo mal tras las declaraciones que la oriunda de Barranquilla dio a la revista Elle USA.

Qué le dijo Piqué a Shakira frente a su hijo

Asistieron al evento acompañados por sus respectivas madres. Shakira y Piqué, se sentaron bastante lejos el uno del otro, casi en lados opuestos de las gradas.

No fue hasta el final del partido que tanto Shakira y Piqué se acercaron a Milan, aunque nuevamente con cierta frialdad y distancia. El diálogo entre los papás fue tenso.

Shakira y Piqué junto a Milan y Sasha, sus hijos.

"¿Vaso a llevar al niño al cumpleaños"?, quiso saber la cantante. "Sí, tranquila, ya lo llevo yo", contestó un serio Gerard Piqué sin casi mirarla a los ojos. Los dos llevaban gafas de sol y evitaron charlar mucho más. Lo justo y necesario para organizarse.

Shakira y el mensaje oculto para Piqué

Fue en este encuentro que Shak se dejó ver con una contundente frase que llevaba en la espalda. Y claramente, el destinatario era su ex. En el dorso de la chaqueta de Off-white que Shakira llevaba, podía leerse "Keep back" ("Quédate lejos" o "Ni te acerques"), lo que muchos interpretaron como un contundente aviso a piqué para advertirle que con ella no se juega y que va por todo.

La chaqueta Off White que usó Shakira.

Es que Shakira ya no tiene interés por recuperar la relación y espera poder llegar a un buen acuerdo con el padre de sus hijos para que finalmente pueda instalarse en Miami junto a sus niños. Está enojada, triste y desilusionada por cómo fue el desenlace de su historia con Piqué. Pero como ella misma aseguró a Elle, es una mujer fuerte que luchará por lo suyo. Y por el bienestar de sus hijos, claro.



¿Piqué se suma al jueguito de las indirectas?

En las últimas horas, Gerard apareció de incógnito en Málaga. El futbolista lució gorra, maxi gafas de sol, sweater sobre los hombros. Llevó mascarilla para pasar desapercibido pero sin éxito, ya que nos paparazzis lo descubrieron y lo "bombardearon" a preguntas.

Gerard Piqué, a diferencia de Shakira, ha optado por mantener total hermetismo en cuanto a su vida privada y este encuentro con la prensa no fue la excepción: no dio declaraciones ni de las negociaciones con la colombiana ni sobre su amorío con Clara Chía Martí. Tampoco sobre su mal momento en el Barcelona FC.

Piqué de incógnito en Málaga.

Eso sí, un detalle no pasó desapercibido. Sus gafas, eran de la marca Off-White, el logo lo delató. Casualmente, firma que llevó Shakira en el último encuentro público con el culé, ¡Qué casualidad que Piqué justo se muestre con gafas de la misma firma! ¿Será esta su manera de contestarle de forma tácita a Shakira ¿Será esta la manera de Piqué de decirle al mundo que entendió el mensaje de su ex? Todo indicaría que sí y que en esta guerra cada detalle cuenta...

El día que Piqué amenazó a Shakira y le pidió que "cerrara la boca"

Algunos usuarios de Twitter recordaron el mal momento que vivió la colombiana luego de dar declaraciones cuando aún estaba junto al futbolista catalán. En aquel momento, Shakira había dicho en una entrevista que Piqué era celoso y territorial, por lo que no dejaba que trabajara en colaboraciones con otros artistas masculinos.

Fue durante la inauguración de una escuela cuando la nacida en Barranquilla contó que por los celos de Gerard Piqué, había evitado trabajar con otros hombres y que por eso decidió hacer un dueto con Rihanna. Sin embargo, el defensa del Barça no reaccionó de la mejor manera frente a las revelaciones de su pareja y le exigió que cerrara la boca.

"Es verdad, no puedo poner un hombre en el video entones ahora me toca con mujeres [risas]... Gerard me dijo 'La próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale'". Esto causó mucha polémica en ese momento por lo que Shakira tuvo que salir en defensa de su entonces pareja.

Intentó calmar las aguas al decir que trataba de una broma, ya que le encantaba que Gerard Piqué fuera celoso con ella, pues eso demostraba el amor que le tenía.