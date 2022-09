Gerard Piqué la juega de callado pero responde a las indirectas de Shakira

El clima tenso crece entre Gerard Piqué y Shakira. El culé está harto de los medios y no le gustó para nada que su ex ventilara intimidades sobre la separación en medio de la batalla legal por la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, que por cierto, hasta el momento no ha llegado a buen puerto. En las últimas horas, el futbolista fue encontrado de incógnito por los paparazzis en Málaga y lejos estuvo de tener "buena cara".



A diez días de que Piqué abandonada el despacho de su abogado Ramón Tamborero, de forma abrupta y enojadísimo por las propuestas que le hacía la cantante colombiana, este martes la ex pareja se tendría que haber vuelto a reunir para intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos. Sin embargo, los dolores de cabeza para Shakira por su situación con Hacienda hicieron que esta no se hiciera presente en la cita, a la que sólo acudió el catalán. Nuevamente, no llegaron a un acuerdo. En un principio estaba previsto que la reunión fuese en el despacho de Pilar Mañé, abogada de la cantante, pero tuvo lugar en un restaurante de Barcelona, lejos de las cámaras y los chismosos.

Shakira con Sasha y Milan.

De igual manera, no se pusieron de acuerdo porque Shakira insiste en irse a vivir a Miami con Sasha y Milan, mientras que piqué quiere que sus hijos se queden en Barcelona. Según él, no hay ningún lugar en el mundo mejor para ellos ya que allí han nacido y tienen su vida hecha. Sus seres queridos, el colegio, amigos, familiares...¡todo! Incluso su padre, que aunque se dice que está dispuesto a cambiar su destino para probar con el fútbol estadounidense, lo cierto es que no tiene intenciones de dejar Barcelona. Menos cuando está iniciando un romance con Clara Chía Martí, con quien al parecer están más que asentados.

El detalle con el que Piqué le "responde" a Shakira

De incógnito, el futbolista lució gorra, maxi gafas de sol, sweater sobre los hombros. Llevó mascarilla para pasar desapercibido por Málaga pero sin éxito ya que nos paparazzis lo descubrieron y lo "bombardearon" a preguntas.

Gerard Piqué, a diferencia de Shakira, ha optado por mantener total hermetismo en cuanto a su vida privada y este encuentro con la prensa no fue la excepción: no dio declaraciones ni de las negociaciones con la colombiana ni sobre su amorío con Clara Chía Martí. Tampoco sobre su mal momento en el Barcelona FC.

Piqué en Málaga de Incógnito, luciendo gafas de Off White.

Eso sí, un detalle no pasó desapercibido. Sus gafas, eran de la marca Off-White, el logo lo delató. Casualmente, firma que llevó Shakira en el último encuentro público con el culé, con quien coincidieron en el partido de baseball de su hijo mayor. Esto no sería nada raro. Lo que sí, Shak usó una prenda de Off-White, bastante particular. Ningún movimiento de Shakira es al azar y se dejó ver con una contundente frase que llevaba en la espalda de su chaqueta. Y claramente, el destinatario era su ex.

La chaqueta Off white de Shakira.

En el dorso de la chaqueta de Off-white que Shakira llevaba, podía leerse "Keep back" ("Quédate lejos" o "Ni te acerques"), lo que muchos interpretaron como un contundente aviso a Piqué para advertirle que con ella no se juega y que va por todo. Es que ya no tiene interés por recuperar la relación y espera poder llegar a un buen acuerdo con el padre de sus hijos para que finalmente pueda instalarse en Miami junto a sus niños. Está enojada, triste y desilusionada por cómo fue el desenlace de su historia con Piqué. Pero como ella misma aseguró a Elle, es una mujer fuerte que luchará por lo suyo. Y por el bienestar de sus hijos, claro.

¡Qué casualidad que Piqué justo se muestre con gafas de la misma firma! ¿Será esta su manera de contestarle de forma tácita a Shakira ¿Será esta la manera de Piqué de decirle al mundo que entendió el mensaje de su ex? Todo indicaría que sí y que en esta guerra cada detalle cuenta...

Cómo está Shakira hoy

Según se pudo saber, la colombiana está muy movilizada. Es que no ve la hora de poder irse de Barcelona con sus hijos y pasar página. Se ha dejado ver entrando y saliendo de su domicilio alicaída y con rostro serio, condiciendo lo que dijo a la revista ELLE de que todavía "la herida sigue abierta".

No quedan dudas de que ha sido un año difícil para Shakira. Entre la internación de su padre, los cuernos de Piqué, la posterior separación, el caótico circo mediático, las fallidas negociaciones por sus hijos y el problema con Hacienda, la colombiana no gana para disgustos.

Gerard Piqué está enojado porque Shakira lo desmerece como padre

Si bien no ha sido de forma directa, lo cierto es que Shakira ha dejado muy mal parado a Gerard Piqué y este no le perdona que lo haga ver como un mal padre. La colombiana se ha referido a a los hijos que tiene en común con su expareja en numerosas ocasiones e incluso ha deslizado algunos de los motivos que está arguyendo en la negociación para determinar su régimen de guarda y custodia

“Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia (…) Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, explica Shakira en ELLE.

Gerard Piqué esperaba que Shakira se hiciera la víctima

El futbolista contaba con que su ex pudiera ponerse en el papel de víctima con tal de salir beneficiada en la negociación por la custodia de Sasha y Milan, sus hijos.

Según cuentan esas fuentes a La Vanguardia, Piqué contaba con que algo así pudiese ser esgrimido por su ex para arrogarse el papel de víctima en la ruptura, era algo casi esperado.

"Lo que le ha parecido profundamente injusto es la sutil utilización de los dos menores en su defensa: entre líneas es fácil leer que si ella es una mamá presente, el papá no lo es tanto. Y por ahí no pasa.", rezan desde dicho medio.

Gerard Piqué con sus hijos.

“Todos quienes le conocen saben que por más que alguna noche haya salido de copas siempre ha compaginado el césped con la empresa pero también con el cuidado de su familia: los lleva al colegio, a actividades extraescolares, de viaje y pasa con ellos todo el tiempo en que no está trabajando”, continúan desde su entorno, según el periódico.

También a Gerard Piqué le molestó que Shakira dijera: “Creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”.

Es que Piqué sostiene que Shakira emplea un lenguaje de implicaciones inversas, esto es, mientras alguien se comporta de modo ejemplar, el otro está en las antípodas de tal conducta.