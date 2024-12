La polémica entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue creciendo con el correr del tiempo, cuando más acusaciones y pruebas salen a la luz. Mientras la conductora de "Bake Off Famosos" hablaba con Susana Giménez, en redes sociales filtraron un audio del futbolista, donde se confirmaría que hay un vínculo con la actriz. Esto podría cambiar todo, ya que se encuentran en una batalla legal frente a la Justicia, y los dichos de la modelo serían ciertos.

Mauro Icardi y la China Suárez

Filtraron un audio de Mauro Icardi que confirmaría su vínculo con la China Suárez

El pasado viernes 29 de noviembre, Mauro Icardi se sometió a declaró en Tribunales para una pericia psicológica, un pedido que surgió luego de la solicitud de desalojo del jugador del Galatasaray de Turquía del departamento del lujoso edificio Chateau. Sin embargo, el momento se volvió tenso cuando comenzó un conflicto entre los periodistas que lo aguardaban y la policía que lo custodiaba. “¡¿Qué hacés?!”, “¡no empujés!”, “¡vos pegaste!”, “qué empujás, i.....”, fueron algunos de los gritos que se pudieron escuchar.

Mauro Icardi y Wanda Nara

En medio de ese escándalo, en el programa de Susana Giménez, Wanda Nara fue de invitada y ventiló todos los detalles que ella conoce que podrían hundir a Mauro Icardi. "Un amigo me dijo que Mauro fue a hacer las pericias con la China", reveló la modelo. De esta manera, las redes sociales se sorprendieron y comenzaron a buscar pruebas de que esto fuera cierto, mientras que la conductora comenzó a mostrar chats.

Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez

No se tardó mucho en llegar a la verdad. Pochi, de Gossipeame, compartió en su cuenta de Instagram un misterioso audio de Icardi, donde se confirmaría que hubo un vínculo con la China Suárez. "Siempre estoy bien, pero no te puedo decir dónde estoy", decía el futbolista, mientras que de fondo se escuchaban voces. En esa línea, continúo: "La tabla del 1, boludo, esa no te la sabes vos. Escúchame, no tengo más voz. Estuve toda la noche en Tequila, tomando champagne, y ahora, a las 9:30 de la mañana, tengo que declarar con el psiquiatra, psicólogo y asistente social. Así que nada, avisame en un rato".

El mismo provocó revuelo en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a notar que Mauro Icardi tenía "voz de borracho", o "se escuchaba la risa de la China Suárez". Muchos de ellos se posicionaron a favor de Wanda Nara, esperando que ella contara más detalles de la relación del futbolista con la actriz. La separación de los mediáticos está creciendo cada vez, y promete ser una pelea que dure durante muchos meses.

