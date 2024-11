Filtraron la foto del momento exacto de la pelea de Wanda Nara y la China Suárez

Ayer por la noche, la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo cuando se cruzaron en el restaurante Gardiner en Costanera. Además, Wanda estaba acompañada por su novio, L-Gante, y un par de mesas más atrás estaba sentada la China Suárez, el personaje que se alejó de la polémica para volver en la noche porteña del jueves 28 de noviembre.

Wanda Nara y la China Suárez

La foto del momento exacto de la pelea de Wanda Nara y la China Suárez

En este contexto, Wanda Nara y la China Suárez tuvieron un fuerte cruce en Gardiner. Evidentemente, la empresaria aprovechó la situación para decirle a la actriz todo lo que no pudo decirle en el año 2021, cuando se enteró del encuentro infraganti entre su exmarido, Mauro Icardi y Eugenia Suárez en París.

El cruce de Wanda Nara y la China Suárez

Sobre esto, en Socios del espectáculo revelaron lo que le habría dicho la mediática a la actriz. Por su parte, la panelista Paula Varela contó que las amigas de Wanda estaban grabando a la China y que, si bien la empresaria se acercó a saludar con la mejor de las ondas, la ex de Rusherking no reaccionó de la mejor manera: “¿Qué es esto? ¿Por qué me filmas? Sos una mujer grande”.

Después, según contaron en el programa del Trece, Wanda Nara aprovechó y soltó todo lo que tenía guardado: “No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora quedate tranquila, te podés ir con mi marido. Ya no me importa. Pasó mucho tiempo y podés hacer lo que quieras”.

A partir de esto, la periodista agregó que el comentario de Wanda “pudrió todo” y que L-gante, lejos de querer causar problemas, agarró a su novia de la cintura para alejarla de la China mientras todas las personas que comían en Gardiner grababan la situación.

La China Suárez, Wanda Nara con L-Gante y Mauro Icardi

Sin embargo, los insultos no terminaron ahí, sino que la empresaria decidió no quedarse callada y, según confirman, habría amenazado a la China: “Sos una buscona. Ya tenés a mi marido libre. Si buscás a Elián, las piñas que te dio Pampita no son nada a comparación de las que te voy a dar yo”.

A todo esto, los gritos e insultos se dieron a un metro de Mauro Icardi, que lejos de meterse y ubicarse de un lado o del otro, disfrutaba la situación. Y por su parte, el delantero del Galatasaray no emitió ningún comentario al respecto.

Lo cierto es que la polémica entre Wanda y Mauro parece no tener fin. Ahora, la empresaria, en medio de medidas judiciales contra su expareja y disfrutando su romance con su actual y confirmado novio, parece haber recordado el dolor que vivió hace algunos años, cuando el vínculo entre Icardi y la China comenzó a deteriorar la relación entre los papás de Francesca e Isabella.

