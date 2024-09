El pasado fin de semana, Cazzu compartió en redes sociales uno de los momentos más especiales en su vida: el primer cumpleaños de su hija, Inti. La pequeña, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal tuvo un gran evento de celebración, en un día de campo, donde la diversión no faltó. Lo cierto, es que la publicación de las imágenes dio rienda suelta para las especulaciones sobre la presencia del padre de la niña en el importante festejo.

La relación entre Cazzu y Christian Nodal fue el centro del gran escándalo de la música, debido a que tras la ruptura, el ídolo mexicano contrajo matrimonio de inmediato con quien era su amiga y colega, Ángela Aguilar. Por este reciente escándalo, el cantante es muy criticado y se dudó sobre su presencia en el cumpleaños, pero un video terminó con las dudas al respecto.

El video del cumpleaños de la hija de Cazzu y Christian Nodal

"No existe oscuridad que resista tu luz. Feliz primer vuelta al mundo amor de mi alma", fueron las palabras de Cazzu para su hija en Instagram, junto a una serie de imágenes durante la celebración, donde se la puede ver a ambas disfrutando de todas las atracciones del evento.

Lo cierto es el carrete de la publicación culmina con un video del momento en el que se canta la tradicional canción de "Feliz cumpleaños", allí se puede ver a madre e hija muy felices, pero se nota que el cuadro está cortado, ya que no se ve a la persona que sostiene a la niña. Solo se puede visualizar una mano, que tiene un gran número de tatuajes, característica que llevó a los usuarios a pensar que se trataba de Christian Nodal. No obstante, no había rastros virtuales de que el artista hubiese viajado a la Argentina.

Pero como en las redes sociales, casi, todo se difunde, se dio a conocer en TikTok el video original del momento de la celebración que Cazzu recortó. Y efectivamente, eran las manos del flamante padre las que sostenían a Inti. De esta forma, se confirmó que la familia se reunió para este importante momento, dejando los conflictos de lado para que la cumpleañera disfrute de la presencia de sus padres.

El descargo de Nodal

A finales del mes de mayo, Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación, tras dos años de romance y una hija en común. Lo que en principio se pensó que fue una ruptura en buenos términos, esta visión cambio por completo. En julio, el mexicano contrajo matrimonio con Ángela Aguilar, con quien mantenía un vínculo de amistad. Esto generó un gran repudio por parte de los seguidores de la cantante argentina, y críticas a la nueva pareja, dejándolos en el ojo de la tormenta.

En este contexto, los recién casados se llamaron a silencio frente a las críticas. Sin embargo, Nodal no dudó en romper el silencio cuando el nombre de su hija quedó en medio de las opiniones. “Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija por su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal el otro”, introdujo en publicaciones en Instagram.

En esta línea indicó por qué no mostraría a su hija: “Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierdero en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso”.

Y aseguró: “Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella. Y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella”. De esta forma, la expareja de Cazzu indicó que no seguirá los pasos de la cantante respecto a la exposición de su hija.