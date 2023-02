Floppy Tesouro reveló como la ayudó Susana Giménez luego de quedar eliminada en The Challenge

Luego de quedar eliminada junto a Lizardo Ponce del nuevo ciclo de competencia de Telefe, The Challenge, Floppy Tesouro tuvo serios problemas con su cuerpo y Susana Giménez la ayudó recomendándole un doctor para que se recupere.

La ex participante se quebró los tobillos en una prueba del programa. En comunicación con Agarrate Catalina, ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, la cantante habló sobre el tema: “Me fui perfecta de la competencia, pero después descubrí una factura. Susana Giménez fue mi hada madrina que me pasó al médico que me curó”.

“De The Challenge me llevo amigos. Nos juntamos después de las grabaciones, nos llevamos todos de verdad muy bien”, agregó sobre la relación que tiene con sus excompañeros.

“Este es un reality realmente desafiante que te obliga a enfrentar pruebas realmente exigentes. Jugás de a dos, o en equipo, pero sobre todo para vos mismo, por eso queremos dejar todo”, remarcó con respecto al programa.

Al final cerró la entrevista: "Estoy en una etapa de mi vida en la que puedo elegir qué hacer. Soy multifacética, experimenté todo, conducción, actuación, modelaje y me puedo dar estos gustos”.

