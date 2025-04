Floppy Tesouro rompió el silencio y reveló cómo es el vínculo con su novio, Salvador Becciu, y su hija, Moorea

Floppy Tesouro (40) acaba de ingresar a una nueva década y asegura estar en su mejor momento. Una celebración rodeada de los afectos más importantes dio inicio a esta etapa de su vida en la que su pareja actual, Salvador Becciu (36) y su hija Moorea (8) fruto de su relación con su exmarido, el arquitecto Rodrigo Fernández Prieto, cumplen un rol fundamental en este presente.

Feliz y emocionada, la actriz y conductora habló con CARAS de su gran presente, de sus proyectos más personales y hasta se animó a revelar que quiere volver a casarse y ser madre.

Tesouro, su hija Moorea y Savador Becciu, el hombre que enamoró a la actriz y conductora.

Próxima a lanzar su marca de indumentaria, Floppy Tesouro también tiene otros proyectos en temas relacionados a la actuación y conducción y como si todo esto fuera poco, en breve saldrá a la luz su propio programa de streaming. A todo eso, y como prioridad absoluta, se ocupa de todo lo referente a su niña sin descuidar a su pareja, el empresario Salvador Becciu, de hace casi un año.

—¿Cómo festejó su cumpleaños?

—Reuní a mis afectos más importantes, bailamos y nos divertimos muchísimo. Me sorprendieron con un video en el que se muestra mi vida desde pequeña hasta mi pre sente. Todo fue muy emocio nante y superó ampliamente mis expectativas. Me encanta celebrar la vida y esta etapa me encuentra plena de felicidad. Estoy atravesando un gran momento.

Floppy dice que su hijita Moorea heredó su vocación de actriz y artista.

Súper enamorada, Tesouro describió qué fue lo que la enamoró de su novio.

"Salvador es hermoso por dentro y por fuera, amoroso, educado, respetuoso, caballero. Me hace sentir muy plena. Es un gran compañero y es una prioridad compartir la vida con alguien que tenga los mismos valores, los mismos ideales, las mismas ganas de compartir en pareja. Estoy muy feliz y enamorada y con Moorea somos un combo, así que era muy importante conocer a alguien que también quiera a mi hija y nos haga sentir bien. Ellos se llevan súper y los tres pasamos muy lindos momentos", admitió Floppy.

La actriz tiene varias propuestas laborales y proyecta casarse y darle un hermanito a Moorea

"¿Si tenemos proyectos de agrandar la familia? Con Salvador tenemos muchas ganas de, en el futuro, casarnos y tener un hijo pero, tiempo al tiempo. Con él me dan ganas de todo para que siga creciendo este hermoso vínculo que logramos juntos".

—¿En lo laboral tiene algo en mente?

—Estoy full empresaria con los trajes de baño y ahora la ropa deportiva. “Salva” tuvo mucho que ver en esto, que se venía postergando por diferentes motivos y él me impulsó para que tome la decisión y lo concrete. La marca se llama “Múr” en homenaje a mi hija. Buscaba un nombre corto y éste es significativo, original y lleno de amor. Además, tengo propuestas de volver a la televisión. Yo soy bicho de TV y cuando se enciende la cámara se ilumina mi vida. Disfruto mucho la conducción. Estudié periodismo y locución. Soy conductora nata. Ya tuve mi propio programa de fitness en NET y ahora me gustaría tener un programa de mujeres y con mujeres en el que se hable desde diferentes perspectivas. Es un gran sueño tener pro grama propio.

Floppy dice que su hija es una gran compañera con la que comparte la peluquería y el arreglo de pies y de manos.

—¿Qué significa Moorea en su vida?

—Moorea es la luz de mis ojos. Es mi gran compañera y conversamos mucho. Tiene un carácter fuerte y eso está buenísimo. Tiene claro lo que quiere, es empática y dulce. Es una niña adulta. Compartimos momentos muy lindos; vamos a la peluquería, a hacernos las manos y los pies, también viajamos y guardamos inolvidables recuerdos. Y por supuesto, hacemos tik tok. Está en tercer grado y le va muy bien en el colegio. Es una nena inteligente. Estoy orgullosa de ella y está estimulada desde que estaba en la panza. Ella quiere actuar, pero siempre de protagonista. Fue a una audición y yo la acompañé. Soy una mamá babosa.

—¿Cómo se imagina en un futuro?

—Imagino una vida plena tal como la estoy transitando ahora. Disfrutando de la familia, los amigos, trabajando de lo que me apasiona, creciendo como persona, mamá, pareja y artista. Seguir conectando y agrandar esta hermosa familia que tengo con Salvador. Vinimos a ser felices y de eso se trata.

Fotos: F. De Bartolo/Perfil

Texto: Diego Esteves.

Producción: Alicia blanco

Make up Kennys Palacios Peino George Rodriguez Botas Carmen Steffens Trajes de baño MÙR @mur_byfloppytesouro