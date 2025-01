Flor de la V se encuentra vacacionando en Uruguay junto a Pablo Goycochea y sus hijos Isabella y Paul. La periodista de espectáculos se mostró alegre y divirtiéndose tanto desde los balnearios de José Ignacio como en Punta del Este, con un estilo propio de una diva.

Después de haber sido criticada por mostrarse en su bikini animal print de leopardo, la reina del layering redobló la apuesta y se sumó a esta tendencia que invadió las playas este verano. La exconductora de Intrusos aplicó a sus looks playeros esta técnica y superpuso sus collares, creando así un look veraniego y elegante.

La bikini por la cual Flor de la V fue criticada durante sus vacaciones en Punta del Este

Flor de la V se sumó a la tendencia del layering este verano 2025

El layering, la técnica de combinar varias capas de accesorios, se convirtió en una de las tendencias más fuertes de la temporada. Flor de la V no se quedó atrás con esta moda y la adaptó a sus looks de playa para este verano 2025. La conductora sumó bijou, joyas y múltiples collares a sus outfits para crear un look maximalista y glam.

Desde caracoles a cadenas doradas y dijes de todo tipo, Flor de la V se permitió explotar esta tendencia al máximo, incluso sin llegar sacarse sus collares ni siquiera para nadar en la Brava, junto a su hija Isabella de doce años. Con accesorios de distintas texturas y grosores, la presentadora combinó este infaltable con un conjunto total white con encaje de día.

Flor de la V junto a su hija Isabella

La celebridad de 49 años se mostró efusiva junto a toda su familia y demostró que esta tendencia es ideal tanto para utilizarla con conjuntos playeros o vestidos al cuerpo.

Con esta última opción se dejó ver con un vestido en tonalidades pardas resaltando su figura y con seis collares diferentes. Entre estos últimos la actriz mezcló collares de madera, caracol, cadenas, uno con un dije de oro, otro con un dije ovalado y finalmente un collar plateado con un dije cuadrado con el símbolo del signo de piscis.

El look de Flor de la V en sus vacaciones en Punta del Este con layering

Este verano 2025, la técnica del layering se posicionó como una de las tendencias clave para quienes buscan añadir un toque de sofisticación dentro o fuera de la playa. Flor de la V acuñó esta moda y la combinó a gusto en José Ignacio de Uruguay.

C.G