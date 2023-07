Flor de la V se destaca por su amor a la moda y usualmente comparte sus looks en sus redes o mientras conduce Intrusos en la pantalla de América TV. En esta oportunidad, la conductora sorprendió a los televidentes con un nuevo outfit que armó con prendas básicas.

Para lucir durante su ciclo, Florencia eligió una clásica camisa blanca con jeans, blazer y stilettos. El color de la camisa en uno de los tonos que será tendencia en esta temporada invernal, por lo tanto, es una gran opción para implementar en las prendas.

Los jeans que lució la conductora son modelo slouchy de color celeste suave, que se impuso hace algunas temporadas y aún continúa vigente. Este modelo se caracteriza por ser tiro alto con la cintura fruncida y una botamanga que se va angostando en los tobillos.

Para completar el outfit, Flor de la V eligió algunos accesorios. Primero unos zapatos nude que complementaron su look y una cartera acolchada en un tono claro para qué convine con el blazer blanco que utilizó encima de su camisa.

El pedido de Flor de la V por la salud de Silvina Luna

En medio de la cadena de oración que varias figuras comenzaron por la salud de la ex hermanita, la conductora de Intrusos expresó: "La verdad es que es una chica que no se merece haber sufrido todo lo que sufrió en esta vida, sufrió muchísimo desde que era muy chica, no todos lo saben, pero le ha pasado de todo".

Y en el programa, Flor de la V le pidió a todos que se sumen al gesto: "La verdad es que me va a costar muchísimo hacer este programa, yo la quiero mucho y hoy estamos todos pidiendo por ella. Te pido que te sumes, que le pidas al que sea que vos creas, prendé una velita, pidamos por ella que la buena energía llega''.

J.C.C