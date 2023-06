Silvina Luna se encuentra luchando por su vida, tras ser internada en terapia intensiva y la situación es crítica. Según informó Andrea Taboada desde su cuenta de Twitter: "Lamentablemente Silvina Luna está en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde el día 14 de Junio. Ingresó por guardia con su hermano el día 13", expresó.

"Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para transplante renal. Y está intubada", agregó la exangelita, sobre el estado de salud de Silvina.

El tweet de Andrea Taboada sobre la salud de Silvina Luna

¿Qué dijo Flor de la V sobre Silvina Luna?

Una de las figuras que se mostró angustiada fue Flor de la V, por la difícil situación que está pasando Silvina Luna y en medio de la cadena oración que están realizando los famosos expresó: "La verdad es que es una chica que no se merece haber sufrido todo lo que sufrió en esta vida, sufrió muchísimo desde que era muy chica, no todos lo saben, pero le ha pasado de todo", comenzó diciendo.

Y luego añadió: "La verdad es que me va a costar muchísimo hacer este programa, yo la quiero mucho y hoy estamos todos pidiendo por ella. Te pido que te sumes, que le pidas al que sea que vos creas, prendé una velita, pidamos por ella que la buena energía llega'''. manifestó la conductora esperanzada por qué mejoré la salud de Silvina Luna.

Silvina Luna

Ante de finaliar su descargo, la conductora apuntó contra Anibal Lotocki: ''Ayer a la noche, estaba bastante desconectada de todo y me llamó Maite para contarme, me puse realmente mal. Me afectó muchísimo. Es una mujer muy querida y tuvo mala suerte en caer en las manos de un ser que le arruinó la vida’’, cerró Flor de la V

D.M