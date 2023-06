Este miércoles 28 de junio se celebra tanto en Argentina como en el resto del mundo el Día Internacional del Orgullo LGBT. Si bien hoy es la fecha establecida, desde principio del mes se están llevando adelante distintas actividades conmemorativas en varios países. Para celebrarlo, varias figuras se volcaron en sus redes.

Por ejemplo, Flor Jazmín Peña optó por compartir un video en donde salen varias figuras, entre ellos aparece la misma bailarina hablando, en donde todas se refieren al momento en donde tuvieron que "salir del armario". Por otro lado, Lizardo Ponce y Benjamín Vicuña también decidieron mostrar su apoyo compartiendo distintas publicaciones en sus historias de Instagram.

Las historias de Flor, Benjamín y Lizardo.

Flor de la V también decidió subir un posteo a su cuenta oficial, en donde escribió: "Hoy celebramos el Orgullo y lo hacemos con Orgullo para defender lo conquistado y para seguir impulsando la igualdad y el respeto en nuestro maravilloso país". Por su parte, Lali Espósito no solo compartió una imagen en sus redes, también habló en GQ España y expresó: "Soy una especie de patrona de la comunidad si se quiere, lugar en el que yo no me considero estar, por supuesto, pero es una imagen bastante pop y graciosa. Es muy bonito sentir que hay una reciprocidad de mensaje; un mismo universo emocional al que pertenecemos y en el cual no sentimos acompañados".

Los posteos de Elliot, Lali y Sol.

Además, Sol Pérez subió una particular foto a sus historias en donde se la puede ver con un look especial para celebrar este miércoles. En la imagen que compartió la podemos ver con un vestido negro con escote y un moño con los colores de la bandera LGBT.

La emotiva publicación de Noah Schnapp.

Noah Schnapp, el actor de Stranger Things, decidió compartir imágenes de la primera marcha del orgullo en la que participó, el posteo no tardó en conseguir más de 4.000.000 "Me gustas" y muchos comentarios llenos de cariño para el joven. Otro actor estadounidense que utilizó sus redes para celebrar el Día Internacional del Orgullo fue Elliot Page, que compartió una publicación de activistas Queer.

¿Por qué se celebra el Día del Orgullo LGBT el 28 de junio?

Esta fecha se conmemora el 28 de junio porque alude a la revuelta que sucedió en el bar neoyorquino Stonewall Inn en 1969, cuando personas del colectivo respondieron a un ataque de la policía con monedas, botellas y piedras.

Estos disturbios se extendieron durante varios días y marcaron el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBTIQ+, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por esta razón, todos los años se llevan a cabo distintas movilizaciones que consisten en desfiles en donde los integrantes de la comunidad tienen un lugar donde pueden adoptar múltiples formas de expresión.