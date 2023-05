Nico Occhiato disfruta de un buen presente laboral mientras continúa con la conducción de Nadie Dice Nada, además agregó varios programas nuevos a Luzu TV, la plataforma de streaming que creó. Además, esta productora ya llegó al millón de seguidores en YouTube.

Sin embargo, sobre su vida amorosa casi nunca suele hablar, pero si brinda detalles sobre su vida como soltero. Semanas atrás, Occhiato y su equipo viajaron a Inglaterra para grabar contenido desde allí, pero conoció a una persona inesperada: Bec Watkinson, una influencer que aceptó tomar un café con el argentino.

Nico junto a Bec Watkinson en Manchester.

Durante el programa, sus seguidores preguntaron sobre la influencer de Inglaterra, quien supuestamente iba a estar en el programa. Ante esto, Momi Giardina explicó que en realidad Bec tiene un novio, algo que se enteró tanto ella como Nico por las historias que subió la rubia.

Occhiato en Luzu TV.

Occhiato mostró su tristeza al enterarse de esto, sin embargo, ninguno de sus compañeros le creyó, ya que siempre lo tildan de "frío". Aunque su descargo sobre esta decepción parecía ser bromeando, ante las reacciones de sus colegas, el conductor se enfureció con la producción y su equipo.

Primero le consultó a una productora si el siguiente programa estaba listo para comenzar, tras la afirmación, Nico demostró su enojo y expresó: "Me quiero ir del aire, me quiero ir del aire, me quiero ir del aire. Me están pel... de verdad y no me gustó. Nos vemos mañana". Esto tomó a todos por sorpresa, ya que no se esperaban la insólita reacción del conductor.

Nico Occhiato reveló por qué decidió ponerle LUZU TV a su plataforma.

En 2021, Nicolás Occhiato sintió faltaba un nuevo formato para consumir contenido en Argentina. Por eso el joven decidió crear su propia productora de contenidos audiovisuales multiplataforma que cuenta no solo con su canal de YouTube, sino que también de Spotify y de Twitch.

Se trata de un medio que cuenta con un lenguaje propio y con un público en su mayoría joven. Esta plataforma inspiró a varias personas a comenzar a hacer lo mismo, difundiendo un nuevo tipo de "Podcast".

El equipo de Nadie Dice Nada en el Mundial.

Nico Occhiato comapartió: “Si ves el programa de Luzu, conocés a los conductores, a los productores, al director, al community manager, al operador, todos son figuras en sí mismos, tienen una opinión y la gente los conoce”. Además, reveló en una entrevista en La Once Diez que decidió nombrar a su canal de streaming como "LUZU TV" en homenaje a su lugar de nacimiento y al sitio en el que creció: Villa Luzuriaga.