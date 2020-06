Revelaron quién se olvidó de despedir a Flor Peña tras su renuncia al Bailando

Flor Peña decidió no volver al Bailando y, tal como informó Ángel de Brito, la jurado renunció a su puesto. Al parecer, la artista recibió otra propuesta laboral para el año que viene.

“La propuesta de Telefe para hacer la mañana o cualquier programa diario se la hicieron el año pasado. Era para julio, agosto o septiembre de este año y era para promocionar la obra que Gustavo Yankelevich produce”, contó De Brito.

Pero el periodista también aseguró que la actriz fue bien despedida por sus colegas del grupo que comparten en WhatsApp pero aseguró que uno de ellos decidió no saludarla. “Flor se despidió de los chats de todos los jurados, casi todos le mandaron mensajes amorososos. La única que no le escribió fue Pampita. Me sorprendió”, disparó el conductor.