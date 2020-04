La reacción de Flor Peña tras el descargo de Érica Rivas

Érica Rivas confirmó su ausencia de Casados con hijos con un contundente descargo. La actriz anunció que no forma parte de la versión teatral, planeada para 2021, porque la producción decidió no incluirla.

“Quiero aclarar que no me bajé del proyecto Casados con hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”, dijo mediante su cuenta Instagram.

Lo cierto es que, al publicarse estas palabras Flor Peña tuvo una curiosa reacción. "Moni Argento" dio “me gusta” en una publicación en la que el periodista Ángel De Brito, explicó la verdad sobre la ausencia de "María Elena".

"No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todos sus exigencias, figuraba el pedido de un ‘asistente’ pago por la producción. O sea, más dinero. Corrigió el último guión con un fibrón indeleble con todos las partes que no le gustaban. La producción le explicó que esos cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación”, expresó el periodista.

“Su posteo no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un ‘rol de victima’ cuando simplemente no hubo un acierto artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada y aggiornada de Casados con hijos”, agregó el conductor de LAM.