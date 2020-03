El difícil momento de Flor Peña: "Mi papá está muy enfermo"

Flor Peña confirmó que atraviesa un duro momento personal debido a la dura lucha de su papá contra el cáncer. La actriz abrió su corazón en PH, el programa de Andy Kusnetzoff, y confesó cómo cambió su vínculo tras este diagnóstico.

"Mi papá está muy enfermo y uno empieza a revisar cómo fue la relación. Hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos en otro lugar. Siempre fue un tipo muy duro, con muchos valores y honesto pero poco cariñoso", dijo visiblemente conmovida.

"Se enfermó y me di cuenta de cosas que no había notado antes, como que la fuerza que tengo viene de él y no de mi madre como yo creía. Dijeron que no le quedaba nada de vida, y ya lleva dos años. Le está ganando todos los días", aseguró.

La diosa aseguró que el vínculo se hizo más estrecho desde que atraviesa este proceso y que, como nunca antes, pudo decirle que lo ama. "Yo pensé que mi papá no llegaba al estreno de Cabaret. Fue la primera vez que me vio y como que reconoció mis logros. Fue muy fuerte para mí. Siempre fue fuerte que mis padres me vean porque no confiaban en que yo llegara a triunfar. Son muy conservadores y lo mío lo veían como un hobbie, no como una profesión", confesó la actriz.