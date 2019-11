La "queja" de Flor Peña sobre el casamiento de Pampita y Roberto

La boda de Pampita y Roberto García Moritán el viernes pasado fue el gran acontecimiento del año y nadie se lo quiso perder, sobre todo, el gran festejo que la top organizó para amigos y familia.

Una de las que disfrutó a full de la gran velada en el Palacio Sans Souci fue Flor Peña, quien asistió al evento acompañada por Marcelo Polino y Aníbal Pachano. El lunes por la noche, en una nueva gala del Bailando, Marcelo Tinelli quiso saber cómo a había pasado la actriz en la fiesta y ella se despachó con una graciosa "queja" hacia su compañera de jurado.

"¿La pasó bien?", quiso saber Marcelo. "La pasamos hermoso. Tengo dos cosas para contar. A las 5 de la mañana, encendieron las luces y nos echaron. Nos queríamos morir. Ella agarró el micrófono y dijo: ‘Chicos, foto final’. Estábamos en la cresta de la ola", reveló Flor.

"Tremendo. Se puso la gorra Pampita", dijo el conductor. "Foto final y quedamos todos un poquito tocados. Nos habíamos divertido mucho", agregó la actriz.

Luego, Peña se despachó con disparatada anécdota de cómo cerró su noche. "En un momento, ya yéndome tocada, nunca hundida, con lentes y una cosa que me titilaba en la cabeza, una señora se me acerca con un nene y me pide que le grabe un video. Le dije que no porque estaba un toque puesta y la señora le dijo al nene: ‘No importa, mi amor, se lo vamos a pedir a Flopy Tesouro’", concluyó Flor con mucho humor.