Flor Torrente fue la protagonista de un feroz accidente de tránsito mientras conducía su auto por Panamericana. Según informaron en Los Ángeles de la Mañana, colapsó una de las ruedas del auto de la modelo, lo que provocó que el vehículo golpeara contra el guardrail, colisionara con dos autos, dio un trompo y terminó chocando la parte trasera de un camión de carga.

“Tuvo un accidente con su auto por Panamericana, reventó un neumático, el auto quedó con destrucción total. Flor está bien, ayer tuvo un día complicado y trató de apagar el teléfono, pero nos mandó un mensaje”, comenzó diciendo Maite Peñoñori previo a emitir el mensaje que Flor Torrente le envió.

Flor Torrente fue protagonista de un feroz accidente: "El auto quedó destruido, se salvó de milagro"

"Si, tuve un accidente en Panamericana, no hubo heridos, fue un gran susto, estoy bien, pero en shock por la intensidad del accidente, estuve en Austral por nueve horas simplemente para chequear que todo estuviera bien y sólo por control. Quiero aprovechar para agradecer a Miguel, que, al instante del accidente, sin estar involucrado, me ayudó, me acompañó y me asistió hasta que llegó mi novio. También a todos los médicos, médicas y enfermeras que me atendieron. La tranquilidad de saber que nadie sufrió daños", dijo Flor Torrente, tras ser consultada por la producción de dicho programa.

Cerca del final, Maite agregó: “Le pedí fotos del auto, pero no quiso porque le daba que era morboso, pero me decía que quedó destruido. Gracias a Dios no se hizo nada y no hubo nada con terceros. Le reventó un neumático, obviamente iba a la velocidad que uno va por la Panamericana”.

Mirá cómo quedó la casa de Flor Torrente

Flor Torrente mostró cómo quedó su nueva casa tras amueblarla y refaccionarla a su gusto. La actriz de 32 años exhibió el antes y el después de la residencia que comparte con Guido Iannaccio, su novio.

La hija de Araceli González hizo un divertido recorrido por su hogar, para el cual eligió colores alegres. Para el living el seleccionado fue un celeste llamado "templanza", para el cuarto principal un verde conocido como "Easy Green".

En el caso de la segunda habitación, el escogido fue un rosa pastel que lleva como nombre "Praga". Cada sector fue decorado y amoblado a su gusto con tonos neutros, ideales para combinar con cualquier tonalidad.

La cocina es amarilla y esta separada por un "bar" del comedor. Además, dentro del domicilio hay algunas plantas que le dan sensación de naturaleza a los espacios. Allí viven con sus mascotas y se muestran más que felices.

Cabe recordar que la modelo se mudó a fines del 2020 con su galán y juntos arrancaron una nueva etapa en su vida. La pareja está en su mejor momento y ella reveló que sin dudas se casaría.