El conmovedor mensaje de Flor Torrente por la muerte de su mascota

Con una profunda tristeza, Flor Torrente despidió a su amado perro Kung, Fu quien murió ayer, tras un cáncer muy agresivo que sufría desde fines del año pasado..

La participante del Cantando 2020 que había incorporado al Bulldog francés a su familia hace tan sólo 7 meses, lo homenajeó con unas sentidas palabras que publicó en su cuenta de Instagram: "Gordo, foca, lagarto, cucarachero, qué decirte que no sepas", comenzó describiendo a su amado perrito, y siguió:

"Me enseñaste tantas cosas en tan poco tiempo. El amor más puro, la compañía, las miradas profundas, el juego, los abrazos, los ronquidos, los pedos (jajaja), nos dejabas sin aire. escribía la modelo y seguía: "Tus pelotas, no sabes lo que es el altar, están todas ahí venerándote. No te voy a negar que estoy triste, que te voy a extrañar, todooo el tiempo, Mientras cocino, cuando regábamos el pasto, cuando me acompañabas a bañarme, cuando jugábamos con tus pelotas y descubrimos que eras el Messi de los perros", continuó, describiendo la vida compartida.

"Ay gordo hermoso, sos tan especial, tan lleno de amor, gracias por tus eternas miradas y por enseñarme una nueva forma de amar. Y sabé que soy la más feliz del mundo", finalizó la dedicatoria y a continuación se refirió a su novio, el ex manager de Tan Biónica, Guido Iannaccio:

"BB @guiiidox, sos el padre perruno más presente, amoroso, atento, cariñoso y responsable que jamás alguien vió. Sabé que el gordo está más que agradecido de la vida que nos regalamos. Te amo, nos amo y siempre estarás en todo nuestro ser y en cada rincón".

Para finalizar, la hija de Araceli González volvió a dirigirse a Kung Fu: "Besos eternos fuuuuuu. Eternamente agradecida de encontrarte en esta vida nos vemos en las próximas gordo y jugaremos todos juntos con tus pelotas".

Flor Torrente angustiada: Su perro tiene cáncer y está delicado

Días antes de este triste momento, Flor Torrente había manifestado su anugustia cuando le diagnosticaron cáncer a su mascota. "Este chaboncín es un ser muy especial, nos alegra cada día y nos saca muchas sonrisas. Hace 2 meses que está luchando contra un cáncer que nos trae muy pocas horas de sueño, mucha angustia e incertidumbre", contó la participante del Cantando, en su cuenta de Instagram y prosiguió: "Este viejo es tan especial que cada día se encarga de mostrarnos que es feliz, mientras pueda tener su pelota, su comida y a nosotros besándolo sin parar"