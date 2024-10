Luego de estar soltera por poco más de diez meses, tras su separación de Luciano Castro, Flor Vigna comenzó a ser protagonista de rumores de romances, al ser captada por cerca de un joven cantante. Según la información que trascendió desde LAM la nueva pareja de la cantante sería El Lauta.

Flor Vigna

Flor Vigna blanqueó su nuevo noviazgo: quién es El Lauta

En diálogo con LAM, Flor Vigna no dudó en hablar de su situación sentimental. La artista confirmó:“Estamos re contentos”. Es que junto a Lauta se encontraban tomando un café en Palermo y fueron captados por las cámaras, por lo que no dudaron en negar su relación. “Te presento a uno de los más talentosos del país. Pero no queremos hablar ahora, tenemos que pagar e irnos a laburar”, indicó la joven.

Flor Vigna

Lauta es un músico y compositor que nacido en La Plata. Reconoció en distintas oportunidades que sus grandes influencias desde pequeño fueron Charly García y Fito Paez. Esto lo llevó de forma casi directa a aprender a tocar el piano, instrumento que consideró fundamental a lo largo de su vida.

Su inicio en el mundo de la música fue algo abrupto y caótico, con un productor que lo hacía viajar hasta Miami para grabar sus primeros singles; terminó siendo estafado y perdiendo toda su música sin ver ni un centavo; parecido a lo que pasó con otros cantantes como Paulo Londra.

Lauta

Luego de este mal momento comenzó a trabajar de albañil para poder recuperar el dinero perdido y volver a invertir en su carrera. De a poco logró salir adelante ampliando su género musical buscando volver a la industria; participó en numerosos proyectos donde empezó a trabajar de compositor junto a un amigo para artistas como Agustín Casanova y Migrantes.

Lauta

Se terminó uniendo a Almix Records, donde logró consolidar un equipo de producción con Ariel Lavigna y “Tote” a través del lanzamiento de ‘Insta’, single que logró rápidamente llegar al millón de reproducciones, lo que lo catapultó a estar entre los 50 más virales de Argentina y Uruguay.

Flor Vigna

En 2021 Lauta estrenó su single y videoclip ‘No le gusta lo romántico’ que realizó en colaboración con Migrantes. Actualmente se encuentra trabajando en sus próximos sencillos que contaran con distintas colaboraciones con artistas argentinos de gran renombre pero no filtró quienes serán. En este panorama surgió la relación con Flor Vigna quien también lo ayuda con la planificación de su próximo álbum.

VDV