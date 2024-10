En el programa del martes 15 de octubre de 2024, de LAM, Ángel De Brito reveló que Susana Giménez se despide de la televisión, después de hacer su programa por 35 años. El conductor, el martes por la tarde, había adelantado algo sobre este tema en forma de enigmático. "Se termina un programa. Fin de una era", escribió el periodista en su cuenta de X.

El posteo de X, donde Ángel De Brito adelantaba la noticia

Esta noticia sorprendió a todo el mundo del espectáculo, Ángel dio detalles de lo que se viene para el fin de esta etapa de Susana Giménez. "Por lo pronto, Susana está preparando su despedida de la tele", comenzó diciendo el conductor de LAM y sorprendió a todas sus angelitas con la noticia.

Susana Giménez

Luego De Brito explicó que la diva argentina está pensando su retiro de la televisión hace un tiempo ya. "Es fuerte, pero bueno, son muchos años haciendo le programa. Lo dice en cada nota que puede. Es una idea, si se da, se da", aclaró el periodista que, aunque la decisión no esté tomada todavía, podría concretarse a fin de este año.

Ángel De Brito contó detalles de lo que se estaría armando para el último programa de Susana Giménez, siendo este su despedida total de la televisión. "Creo que va a ser su despedida este año. Están preparando un programa especial con grandes invitados", reveló el conductor. Por lo que adelantó el periodista, todo indica que la diva argentina quiere cerrar su icónico ciclo a lo grande, con invitados de lujo.

Susana Giménez

"Quieren que esté Mirtha Legrand, su hija Mercedes, que nunca habló ni estuvo en el programa, y su amiga Verónica Castro. Un mega show para cerrar", contó Ángel sobre el último programa de Susana Giménez, el cual será muy emotivo para ella y estaría acompañada de sus seres queridos.

Susana Giménez y Santiago Del Moro se enfrentaron por una decisión de Telefé

Después de contar todos los detalles sobre la posible despedida de Susana Giménez de la televisión, Ángel De Brito habló de un desacuerdo que tuvo la diva con Telefé por el día de su programa final. "Hay un conflicto por el inicio de Gran Hermano. Santiago anunció que empezaba el 8 de diciembre, que es el día del último programa de Susana".

Susana Giménez no estuvo de acuerdo con una decisión que involucra a Gran Hermano

El periodista contó que Susana Giménez no está de acuerdo con esto. Según Ángel, la diva fue clara con su postura: "Dijo 'el domingo me despido y después hagan lo que quieran, no me interrumpan con Gran Hermano'". Es por esto, que el inicio del exitoso reality se pasó para lunes 9 de diciembre de 2024.

Susana Giménez

También, en LAM, se habló de un enojo y disgusto de Susana Giménez por algunos errores de su producción, que la habrían dejado "mal parada" en algunos programas. Igualmente, la noticia es que la diva argentina se despediría, este año, de la televisión argentina luego de hacer su programa por 35 años.

C.S.