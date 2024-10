Flor Vigna fue vista el 30 de septiembre a los besos en el aeropuerto de Iguazú con un misterioso joven. La información la brindó "Los mas popu", una cuenta de Instagram que sube chismes de las celebridades del medio argentino. Esta cuenta publicó en sus historias dos fotos de la cantante acaramelada con un chico.

"Lo mas popu" recibe algunos chismes gracias a sus seguidores que se encuentran a los famosos y le toman fotos. Esta vez, un seguidor le escribió "Popuu. Flor Vigna a los besos en un aeropuerto de Iguazú". Después de un tiempo, Lo mas popu compartió en sus redes las imágenes de la actriz y aclaró que tardó en subirlas porque estaba averiguando quién era el joven que acompañaba a la cantante.

"Perdón la demora, estaba averiguando quién era él. Él es un cantante que le dicen SOY LAUTA", comentó en una de sus historias de Instagram junto a las fotos de Flor Vigna con Lauta. Este joven hace música de un género similar al que realiza la actriz. Tiene temas con los MYA, Migrantes y Rombai.

Lo mas popu aclaró que reconoció a Lauta por la remera que tenía puesta en la foto que le habían pasado. "Lo saqué por la remera y por la forma de vestir...", explicó la cuenta de Instagram. La noticia y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Pero, mientras algunos piensan que Flor Vigna está apostando al amor nuevamente, abriendo su corazón y comenzando una relación con el Lauta; muchos otros confirman que todo sería una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo tema de los artistas juntos.

Flor Vigna mostró a El Lauta en sus redes sociales

Este martes 1 de octubre de 2024, Flor Vigna realizó una publicación en Instagram donde mostró que estuvo de viaje en Misiones. La actriz compartió una foto de ella y un video que recompilaba la escapada a la provincia. Es en el mismo donde se lo puede ver a El Lauta tocando la guitarra, lo que confirma que el cantante viajó con Flor a Misiones.

Vigna en el posteo escribió: "Nos fuimos a Misiones a crear musiquita nueva. Que lindo es nuestro país dios mío. Ya quiero que escuchen todo lo nuevo! [...] Gracias por tratar a mi gente como reyes...". La actriz no hace mención especial a El Lauta.

Por ahora, Flor Vigna y Lauta no confirmaron ni desmintieron nada sobre una posible relación amorosa. El cantante, en sus redes sociales, no hizo mención al viaje a Misiones junto a la actriz. Hay que confirmar que los protagonistas de esta noticia se siguen mutuamente en Instagram pero no interactúan mucho.

