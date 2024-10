Flor Vigna se encuentra muy enfocada en su carrera musical, en el mes de agosto sacó su nueva canción llamada "Bonita". La actriz sigue apostado con todo a su faceta como cantante y lo explota al cien por ciento en sus redes sociales.

Flor Vigna

Luego de la separación con Luciano Castro y los escándalos que trajeron consigo esa ruptura, Flor Vigna no ha dado indicios de estar en pareja o comenzando un nuevo romance con nada. Pero parece que la actriz está conociendo a alguien y ya no se encuentra soltera.

Las últimas declaraciones respecto al amor y a su vida personal fueron contundentes ya que Flor aseguró que Luciano Castro le fue infiel con la que hoy es su actual pareja, Griselda Siciliani. En el momento que se confirmó el romance de los actores Vigna declaró que el actor se había mandado varios mocos cuando estaba en pareja con ella.

Lo que reveló Flor Vigna fue que Luciano Castro y Griselda Siciliani ya se intercambiaban mensajes cuando todavía el actor estaba en una relación con la cantante. En un móvil para LAM, la ex Combate declaró "Luciano Castro y Griselda Siciliani pueden hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios [...] para mi fue un amor muy importante y me duele mucho todo, me encerraría y no haría nada".

Revelaron el nuevo romance de Flor Vigna

Después de varios meses de duelo, por su separación con Luciano Castro, todo indicaría que Flor Vigna está apostando nuevamente al amor. La actriz fue vista a los besos con un cantante de un género similar al que hace ella en público y le mandaron las pruebas a una cuenta de Instagram de chimentos llamado lomaspopucom.

El nuevo romance de Flor Vigna

Lo más popu subió a sus historias de Instagram los mensajes de un seguidor, quien fue el que le sacó las fotos a Flor Viga. "Popu, Flor Vigna a los besos con alguien en el aeropuerto de Iguazú", escribió la persona a esta cuenta junto a las fotos que evidencian el hecho.

Flor Vigna y El Lauta

Luego de un rato, Lo más popu subió las imágenes más la confirmación de quién sería el nuevo amor de Flor Vigna. Estamos hablando de Soy Lauta, un cantante que realiza música de un género similar al que se dedica la actriz. Este joven no es de los más reconocidos del momento pero tuvo sus participaciones en el streaming de Luzu TV.

El Lauta, la nueva pareja de Flor Vigna

Además tiene una canción titulada "Insta Remix" junto a Rombai y los MYA, Agustín Bernasconi y Maxi Espíndola. También cuenta con un tema junto a Migrantes llamado "Imagínate que no soy yo". El Lauta es un artista en crecimiento y ya tiene colaboraciones con músicos reconocidos.

El nuevo romance de Flor Vigna

Las imágenes de Flor Vigna junto a el Lauta se sacaron desde una distancia lejana, es por esto, que no se ven con mucha nitidez. Pero lo que sí se puede ver es a la pareja junta y abrazados esperando para subirse a algún vuelo. Ahora solo queda esperar que la actriz y el cantante confirmen este romance a través de sus redes sociales para terminar de confirmar que realmente comenzaron una relación.

