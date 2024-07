En los últimos días, Momi Giardina se volvió tendencia en las redes sociales gracias a la filtración en vivo en Luzu TV de una de sus publicaciones para mejores amigos en Instagram. Mientras se encontraba de vacaciones, la comediante publicó una historia de Instagram, en donde desplantaba una dura crítica hacia Flor Vigna.

En la storie, la bailarina compartió un clip de la cantante con la inscripción: “Me hace con... como canta”. Aunque fueron pocos minutos en los que esta imagen se vio al aire, bastó para que se generara un gran escándalo.

Tras este hecho, Flor Vigna no se quedó callada y habló con LAM sobre la situación: “Me pareció raro, siempre que nos vimos en persona me saludó re bien. Me vino a ver a un show, pero parece que en mejores amigos le da por burlarse de mí” destacó la cantante. Y además agregó: “Siempre nos tiramos buena onda con ella y con su hija y la verdad que me sorprendí”.

Luego todo este gran escándalo, Momi Giardina se pronunció sobre la controversia por sus críticas hacia la cantante y ofreció una reflexión al respecto.

Mientras se encontraba de vacaciones en Europa, la bailarina se vio envuelta en una gran polémica tras que se filtrará una dura critica hacia Flor Vigna. Y, al volver al país, la mamá de Juli Castro se animó a hablar sobre las controversias de sus críticas y ofreció una reflexión.

Al reincorporarse al ciclo en vivo de Nadie dice Nada, la comediante reconoció su cuestionable actitud con un poema. “Santiago Talledo me hizo una mala jugada y quedé cancelada. Estaba en Europa y la gente enojada. Mostró mi historia y ya me mandé mensajes con Flor Vigna, que me dio su amistad en lugar de una piña”, comenzó leyendo Momi.

Luego, la bailarina prosiguió y aprovechó para tirarle un palito al amigo de Flor Vigna que saltó a defenderla tras su burla: “El tema fue fácil y lo solucioné: la puse en mejores amigos y lo saqué a él. Este poema con rima ya casi termina. Volví renovada, me siento divina. Me quedo con algo que me parece gracioso: ¿qué te pasa, Facu Mazzei? ¿Estás nervioso?”.

Asimismo, Momi Giardina tuvo una comunicación con Socios del Espectáculo y dio detalles sobre la reconciliación con la cantante: “Ya hablé con ella. Yo no quería generar una disputa porque siempre me gusta joder, es mi personalidad”

Y se refirió a la charla íntima que mantuvo con Flor Vigna tras la polémica: “Terminé casi diciéndole a Flor ‘te chapo’ porque es un amor. Hablamos bien y, lejos de alguna disputa, nos arreglamos. Es una gran artista, se rompe el lomo laburando así que no soy quién para desear que le vaya mal o para burlarme. Yo canto pésimo, no soy quién para criticar si canto para el ort…”.

Así, Momi Giardiani se pronunció sobre la polémica por sus criticas a la cantante y dio detalles de cómo fue su pedido de disculpa y reconciliación.

N.L