Flor Vigna habló de su separación con Nico Occhiato y sorprendió con su declaración

Después de una comentada reconciliación, Flor Vigna y Nico Occhiato sorprendieron con la ruptura.

La pareja decidió tomar rumbos diferentes y concluir con siete años de vínculo. Relajada y feliz por los nuevos proyectos laborales que emprende este 2021, la ex campeona del Bailando se tomó su tiempo para explicar los motivos de su separación con el conductor.

"Nosotros nos conocemos hace siete años. Los medios dijeron que estábamos separados y nosotros no estábamos separados todavía, pero a raíz de eso tuvimos una charla y nos dieron la idea básicamente en la que nos dimos cuenta que todavía nos falta descubrir el mundo y respetarle la forma de ser al otro. Hoy tomamos esta decisión pero no sé cómo es, no nos volvimos a ver", aclaró.

"Yo lo amo y le deseo lo mejor siempre. Si lo puedo ayudar en algo estaré. Creo que es una época de cambio de paradigma. Creo que es el mejor amor de una etapa. Nos conocimos hace siete años y salimos entre seis y cinco años y la verdad que es lo único que yo conozco, a nivel de tanto tiempo y la relación 'kármica' que tenemos. Pero sé que hay mucho más para descubrir en la vida, no sólo de forma amorosa sino de estar sola. Fue muy sana la relación con él. Tiene que ver con no idealizar el romanticismo y la pareja y que a veces es más sano estar solo", tiró.