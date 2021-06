Flor Vigna habló del supuesto romance con el Pocho Lavezzi

Tras su ruptura definitiva con Nico Occhiato, Flor Vigna enfrentó el primer rumor de romance.

Esta vez, la bailarina fue vinculada a Ezequiel Pocho Lavezzi y fue Ángel de Brito quien se encargó de indagar en la gala de La Academia sobre este romance.

"Cuando estás soltera, te preguntan todo el tiempo estas cosas y a veces pasa que se dice alguna que otra cosilla que no es, como lo del Pocho”, dijo Flor Vigna. “Yo vi en un programa que más o menos teníamos cinco hijos ya, pero no lo conozco”, agregó.

“¿Te gusta?”, insistió De Brito y Vigna fue honesta. “No, no sé. Está re mal lo que voy a decir, pero no sé cuál es su cara ahora”, disparó ella haciendo referencia a si Lavezzi se realizó o no operaciones.

Flor Vigna se puso colorada: Pampita la mandó al frente

Antes de las preguntas de Ángel de Brito, Pampita fue quien indagó a Flor Vigna sobre su presente amoroso y la mandó al frente.

Pocho Lavezzi estuvo recientemente en pareja con Natalia Borges, modelo brasilera.

La bailarina aseguró que existía una persona que le gustaba y fue la jurado quien se encargó de decirle que Lavezzi le ponía "muchos likes".