Flor Vigna mostró cómo le hicieron el hisopado de coronavirus

Flor Vigna fue una de las invitadas al último programa de Andy Kusnetzoff, PH, antes de que el conductor confirmara que tiene coronavirus.

Tal como indica el procedimiento, la bailarina debió realizarse el hisopado para determinar si contrajo el virus debido a la cercanía que tuvo con el periodista.

Lo cierto es que la diosa compartió con sus seguidores el video del momento en el que se realizó el estudio, no muy agradable de acuerdo a lo que manifestó. "Me hice el hisopado y dio NEGATIVO Gracias Telefe y Kuarzo por cuidarnos al extremo con medidas,protocolo y estudios. Justo hoy en un ejercicio de meditación me tocó esta bella fábula y me pareció hermosa para compartirla tanto para malos momentos cómo buenos", empezó su mensaje Vigna.

En el video muestra cómo es el estudio y las muestras que toman de su nariz y boca. "Lloro pero no de dolor", dijo.

¡Mirá el video!